Пока живут традиции и родной язык…

«Были мы, есть и будем» — с гордостью повторяем мы за Петром Хузангаем, держа в уме утверждение ученых-историков, что народ живет, пока живут его язык, культура и традиции. Между тем будущее чувашского языка, а значит, и народа спорно — численность его сокращается от переписи до переписи, а чувашей, признающих родным русский язык, становится больше…

Проблема сохранения и языка, и этноса осложняется тем, что половина чувашского народа живет за пределами республики. Известно, что в регионах культурно-языковая среда сужена — нет национально-культурных учреждений, школ, значительны и масштабы ассимиляции. Там отход от родного языка происходит быстрее всего. Эту проблему пытаются своими силами решать национально-культурные автономии, которые объединяет Чувашский национальный конгресс. Чтобы узнать, как живут далекие сородичи, в какой помощи нуждаются, и была затеяна ЧНК акция «От Мурманска до Байкала», проходившая нынче с 25 мая по 10 июня.

Свыше 100 общественных объединений чувашей действует за пределами республики

Этническое самосознание воспитывается чувством общности

Заветов Петра Хузангая придерживается и Красноярская чувашская национально-культурная автономия. «Мы возродили и ежегодно проводим в июле Акатуй, осенью Чуклеме, на которые собираются чуваши со всего края и близлежащих областей. Эти праздники рождают чувство родства, общности со своим народом, что в конечном итоге и воспитывает этническое самосознание», — знакомил президент автономии Геннадий Храмов делегацию ЧНК с деятельностью объединения на круглом столе, проходившем в Красноярске 31 мая.

Объединение чувашей губернии действует с 1991 года. За это время его активистам удалось сплотить в единую команду разрозненные центры чувашской культуры, работавшие в городах и районах края. Сегодня за сохранение и развитие родных традиций борются также 22 коллектива художественной самодеятельности, 3 музея, 2 библиотеки. С их подачи проводятся в регионе все праздники чувашской культуры — как краевые, так и местные.

Общепризнанных праздников родства и единения, по словам Храмова, четыре. Кроме названных выше двух автономия проводит ежегодную краевую конференцию чувашей, где подводятся итоги прошедшего года и ставятся задачи на будущий, и День чувашского языка. Консолидации помогают и мероприятия региона, в которых активно участвует Красноярская чувашская национально-культурная автономия.

Например, в краевом межнациональном фестивале «Содружество на Енисее». Фишка этого форума (ежегодно проводится в День России) — фестиваль каждый год принимает какая-нибудь национально-культурная автономия. В 2015 году — таджики на «Сайри лола», в 2016-м «Содружество» было в гостях на татарском Сабантуе, в этом году хозяевами фестиваля стали наши красноярские сородичи.

По словам Храмова, праздник прошел на ура. Гости чувашского Акатуя остались довольны. «В короне России много самоцветов — наций и народностей, живя в мире и дружбе со всеми, важно не раствориться в общей массе, а сохранить свое лицо, свою самобытность!» — считает «предводитель» красноярских чувашей.

С традициями у чувашей Красноярья, можно сказать, порядок. Но не так радужно с родным языком. Он там существует только на бытовом уровне. Национальные школы в чувашских селах были закрыты в 50-е годы прошедшего века и с тех пор не открывались. Пыталась автономия решить и этот вопрос. Но даже в деревнях, где более 90 процентов населения чуваши, организовать в школе факультативное изучение родного языка не удалось.

По мнению Геннадия Храмова, чуваши больше других народов подвержены ассимиляции. У нас не запрещены браки между людьми разных национальностей и вероисповеданий. И, как правило, в таких семьях родным для детей становится русский язык.

Насущный вопрос

Почему родители не учат детей родному языку? Одинаковый ответ довелось услышать в поездке и в Тюмени, и в Красноярске, и в Иркутске: «Если учить чувашскому, в последующем дети будут плохо говорить по-русски, окружающие будут над ними смеяться…» Но не осуждаем же мы за акцент выходцев с Кавказа или стран Балтии! Почему же можно смеяться над чувашами, в речи которых иногда проскользнет неправильно произнесенное русское слово?..

И все же есть надежда, что пришедший на берега Енисея еще во времена хана Кучума чувашский язык сохранится. В прошлом году при сельском Доме культуры деревни Казанка (основана в 1910 году, и сегодня большинство населения составляют чуваши. — Авт.) Казачинского района открылся кружок чувашского языка. Ведет его заведующая клубом, письменный родной с удовольствием учат и взрослые, и юные.

«Попробуем и в других селах с чувашским населением открыть подобные кружки, — не теряет оптимизма Храмов, — уйдет наше поколение, и язык родной исчезнет. История нам этого не простит».

Знать и чтить традиции прадедов должны молодые

«Народ жив, пока молодое поколение воспитывается в национальном духе» — пожалуй, так можно назвать основную тему разговора большой конференции по проблемам сохранения культуры и чувашского языка в Сибири, которая проходила в Иркутске 2 июня.

Участвовали в ней и члены правительства Иркутской области, и руководители чувашских объединений зауральских регионов, и, конечно же, большая делегация ЧНК во главе с Николаем Угасловым и министром культуры Чувашии Константином Яковлевым.

В Иркутской области по переписи 1982 года проживало 11417 чувашей, 2002 года — 7445, 2010 года — всего 4589. И, как констатировала председатель областной чувашской национально-культурной автономии «Юлташ» Вероника Тимофеева, уменьшается не только число соплеменников, они к тому же плохо знают свою историю, культуру и обычаи, забывают родной язык. Поэтому упор в своей деятельности автономия старается делать на просветительство.

По ее инициативе в Иркутской области уже несколько лет проводятся различные конкурсы среди детей и подростков чувашской национальности. Но самым большим достижением своей деятельности «Юлташ» считает возобновление преподавания чувашского языка в школах.

Как известно из истории, обучать детей, и обязательно своему языку, для сибирских переселенцев всегда было непреложным правилом. Столыпинские «ходоки», обживаясь на новом месте, в первую очередь строили всем миром школу. В первые чувашские школы приезжали учителя из Симбирской губернии…

Отрадно, что потомки вспомнили эти правила своих прадедов. Так, с подачи «Юлташа» и при поддержке правительства области с 2015–2016 учебного года чувашский язык преподают в селе Масляногорск Зиминского района, с 2016-2017 года — в селе Джогино Тайшетского района. С нынешнего года, по словам Тимофеевой, язык дедушек и бабушек начнут изучать юные жители села Коновалово Балаганского района.

О том, как происходит приобщение молодых поколений к родному языку и культуре, поведала собравшимся на конференции учитель чувашского языка в Иркутской области Надежда Фидикова. Надежда Васильевна по первому образованию математик, получить вторую специальность в Институте образования в Чебоксарах ей помогли и правительство Иркутской области, и Чувашская Республика.

Чувашский язык в 5-6 классах Масляногорской средней школы преподается один раз в неделю, на факультативной основе. Проблем с учениками, по словам учительницы, нет. Дети с удовольствием ходят на занятия, а особенно им нравится петь и танцевать.

Кстати, делегация ЧНК убедилась в этом воочию — и на Дне города Иркутска (3 июня), и на Акатуе на Байкале (4 июня) Зиминский район представляла исключительно молодежь. Девчонки и мальчишки так отплясывали и так пели на чувашском, что трогало до слез.

Нужны встречи, культурные отношения и соглашения

Будущее чувашского народа питают знание языка, своих корней, своего прошлого, контакты с соплеменниками, взаимная поддержка, — подытожили результаты поездки «От Мурманска до Байкала» на Большом Совете ЧНК, который проходил 23 июня, в рамках Дня республики.

Как уже писала наша газета, нынче исполняется 25 лет Чувашскому национальному конгрессу. Одной из основных задач для него была консолидация чувашского народа, живущего в разных регионах страны. Она, можно сказать, выполнена, констатировали в своих выступлениях активисты-аксакалы общественного движения.

Если раньше в регионах зачастую о чувашах и не было слышно, сегодня за пределами республики действуют свыше 100 национально-культурных объединений. И они в большинстве своем признаются на местах одними из самых активных. Но, подчеркивали выступающие, успокаиваться рано, — задачу сохранить национальную традиционную культуру, родной язык никто не снимает. Наоборот, в условиях глобализации она становится еще актуальнее. И региональным общественным объединениям в одиночку с ней не справиться.

Сородичам в регионах нужна помощь республики, единодушны были участники Совета. Важна и помощь моральная. Нужны встречи, культурные отношения, разные соглашения между Чувашской Республикой и регионами с компактным проживанием чувашского населения.

Например, такое, какое было подписано в рамках поездки между министерствами культуры Иркутской области и Чувашии. Бесценно по своему значению участие делегации республики на праздниках в Башкортостане, Тюмени, Красноярске, Челябинске… Такой метод работы, утверждали руководители региональных чувашских автономий, стимулирует власти субъектов на поддержку инициатив их общественных организаций.

Если местные власти видят, что в Чебоксарах проживающим у них чувашам уделяют повышенное внимание, то и они стараются удовлетворить их запросы. На что участвовавший в работе Совета Глава республики Михаил Игнатьев пообещал активнее реагировать на запросы автономий, если они сформулированы четко и по существу дела.

Кстати

Во всех городах и селах пребывания в рамках поездки «От Мурманска до Байкала» активисты ЧНК проводили анкетирование на предмет чаяний региональных соплеменников. Как доложил Совету инициатор такого опроса первый вице-президент ЧНК Валерий Клементьев, к осени анкеты будут изучены, и итоги оглашены на 10 съезде, посвященном 25-летию ЧНК, который планируется провести 28 октября.

Фото Александра Вражкина: Юные чуваши в регионах России не только учат родной язык, но и с детства приобщаются к традициям и обычаям своих предков.

фото из архива редакции

Надежде Фидиковой из Иркутской области в удовольствие учить родному языку юных соплеменников.