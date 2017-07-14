Обсуждены перспективы развития Новоюжного района Чебоксар в связи со строительством Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова

13 июля состоялось общественное обсуждение перспективы развития Новоюжного района Чебоксар в связи со строительством Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

В обсуждении участвовали неравнодушные граждане, ветераны боевых действий, члены Общественной палаты Чувашской Республики и других общественных организаций, представители Чувашского кадетского корпуса, органов власти и местного самоуправления, депутатского корпуса, военного комиссариата Чувашской Республики, компании-застройщика, главный инженер проекта и другие.

Благоустройство микрорайона и, в частности, территории за ДК тракторостроителей проводится по инициативе горожан и городских властей, обратил внимание Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он напомнил, что с площадки за ДК тракторостроителей ежегодно в ходе субботников вывозили тонны мусора. Парковая зона не благоустроена, сухостой и валежник делает её небезопасной для прогулок. «Жители Новоюжного района сетовали, что у них нет своего парка. Как они сами говорят, все начальники переехали отсюда в другие районы города. В ближайшие годы парк за Дворцом культуры приобретет новый облик и станет излюбленным местом отдыха горожан», — отметил Михаил Игнатьев.

Руководитель региона поручил городским властям разместить в общедоступном месте эскизный проект парка и учитывать мнение горожан для минимизации ошибок при принятии решений. Обращаясь ко всем неравнодушным гражданам, Михаил Игнатьев предложил им включиться в обсуждение проекта.

Глава Чувашии подчеркнул, что вопрос строительства кадетской школы на этом месте ранее обсужден в ходе публичных слушаний и получил поддержку большинства, проект также прошел необходимые согласительные процедуры. «Это историческое событие для Чувашии. Сбывается мечта офицеров, уроженцев республики, педагогов, родителей и детей. Здесь смогут учиться дети со всей Чувашии и из других регионов Приволжского федерального округа», — акцентировал Михаил Игнатьев. На строительство кадетской школы будет направлено 800 млн рублей. За счет благотворительных средств ГК «РЕНОВА» в объеме 180 млн рублей будет построен спальный корпус кадетской школы. Глава Чувашии также напомнил, что система кадетского воспитания доказала свою состоятельность: кадеты успешно поступают в высшие учебные заведения Минобороны РФ, правоохранительных органов и достойно служат Отчизне. «Патриотическое воспитание молодого поколения — это государственная политика», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Горячо поддержал проект Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов. «Нет сомнений, школе и парку быть, и пусть они будут наполнены духом дружбы, мира, товарищества и согласия», — сказал он.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин рассказал, почему была выбрана именно эта территория. «Мы долго обсуждали, где размещать кадетский корпус. Были доводы и «за», и «против». Но было принято решение именно по развитию Новоюжного района. Во-первых, земля была республиканская, во-вторых, территория была заброшенная, неуютная и не вовлечена в жизнь Новоюжного района. Мы начали со строительства многофункционального центра. Есть планы по реконструкции ДК тракторостроителей в рамках празднования столетия Чувашской автономии. На этой территории завершилось строительство ФОКа, там – бассейн и спортивные залы. Мы понимали, что он будет востребован не только жителями Новоюжного района, но и детьми, которые будут учиться в кадетском корпусе», — сказал он.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков также констатировал, что о создании парка в Новоюжном районе жители просили давно. «Земля была в федеральной собственности, и с 2013 года мы занялись ее переводом в муниципальную. В мае земли лесного фонда были переведены в земли населенных пунктов. После этого начали проектирование благоустройства. Строительство кадетского корпуса даст импульс для освоения этой территории. Площадь ее составляет около 20 га. Мы провели открытый конкурс, победителем признана проектная организация «Чувашгражданпроект». Проектирует один из лучших архитекторов нашей республики, Заслуженный архитектор России Владимир Филатов», — рассказал сити-менеджер.

Алексей Ладыков пообещал: «Будем учитывать мнение и жителей, и архитекторов — всех неравнодушных людей. Чем больше активистов с конструктивными замечаниями, тем удачнее будет проект».

Сити-менеджер также рассказал, что много споров возникло вокруг строительства крытого катка. «Мы рассматривали несколько мест. Можно было построить на проспекте Тракторостроителей, можно было где-то на Южном, но «привязать» его хотели именно к кадетской школе, чтобы это место было большим центром Новоюжного района: спортивный комплекс, крытый каток, парк, кадетская школа. И мы с жителями это обсуждали. В основном все, кто пришел на эти встречи – председатели домовых комитетов, ТОСов, все одобрили строительство крытого катка именно здесь, именно в этом парке», — отметил сити-менеджер.

И.о. главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов Николай Владимиров, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, что согласно проекту зеленые насаждения будут затронуты минимально. Основные здания будут расположены на территории пустыря.

Не остались в стороне представители депутатского корпуса.

«Рад, что в этом месте наконец-то наведут порядок. Очень важно, что вместе со строительством кадетской школы будет проведено еще и благоустройство парка», — сказал депутат Государственного Совета Чувашской Республики Владимир Тимофеев, представляющий округ, на территории которого начато строительство Чувашского кадетского корпуса.

«Менять кадетскую школу на поросли осины и американского клёна мы не будем!» — подчеркнула депутат Госсовета Чувашии, директор чебоксарской гимназии № 5 Инна Исаева. Эта школа не только для 400 ребят, потому что сюда придут и педагоги за новыми методиками воспитания детей, заметила она. «Есть прошлое, есть будущее. Мы должны смотреть в будущее, воспитывать тех, кто будет жить в нашей стране, кто будет ею управлять, кто будет развивать экономику», – акцентировала Инна Исаева.

Продолжил тему выбора места строительства кадетского корпуса председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету Владимир Кузин. «Я слышал о том, что есть ряд архитекторов, которые выступают против выбора данного места. Это чисто политиканство, это критика на пустом месте. Люди, которые здесь живут и будут пользоваться будущим парком, рады», – отметил он.

Свое мнение выразила председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии Наталия Ванеркина: «Жители очень просили навести порядок на данной территории. Просили, чтобы в Новоюжном районе была создана парковая зона. Я благодарна, что людей услышали».

Депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Владимир Радин высказал мнение родителей: «Я отец троих детей. Один сын у меня учится в Суворовском училище в Казани. Я был бы рад, если бы он учился здесь, ближе к дому. Я думаю, что родители меня поймут. Поэтому строительство кадетского корпуса именно здесь я приветствую».

Военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин также поддерживает проект строительства Чувашского кадетского корпуса на проспекте Тракторостроителей. «Если мы не займем эту нишу, не будем заниматься молодым поколением, то получится то же самое, что на Украине. Крещатик в Киеве — красивейшая улица с прекрасной архитектурой, но там молодые люди жгут покрышки. Все потому, что ими никто не занимался, — отметил он. — Думаю, и местные жители, которые живут здесь, будут очень рады. Ведь что здесь было? Пустырь, а теперь еще и роща будет благоустраиваться, будет школа, инфраструктура для отдыха, спортивные объекты. Кстати, благодаря тому, что в свое время во всех районах республики были построены физкультурно-оздоровительные комплексы, молодежь стала здоровее, повысился процент годных к военной службе, выросло число мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта».

Полковник в отставке Владимир Лабутов считает, что вопрос строительства нового кадетского корпуса назрел давно. Он напомнил, что российское офицерство всегда считалось цветом нации. «Раньше в кадеты могли поступать только дети дворян и офицеров. Сегодня кадетский корпус строится для всех мальчишек и девчонок Приволжского федерального округа. И я считаю это хорошо, учитывая, что военно-патриотическое воспитание – это государственный вектор развития. И я всей душой поддерживаю строительство.

Против строительства выступают те, кто и солдатской каши никогда не ел, сапог солдатских не носил, от пуль не укрывался, не встречал тех людей, которые из-за неумения воевать погибали сами, губили других.

Строительство кадетского корпуса нужное дело и, самое главное, в том месте, где нужно. Я считаю, ни в коем случае нельзя поддаваться паникерам, которые говорят: зачем вырубать лес, не нужна эта школа. А я считаю, что очень нужна».

«Мешать строительству кадетской школы просто преступно!» — высказал свою позицию Председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев. Он рассказал, что он и его боевые друзья, прошедшие службу в армии, в Афганистане, были рады узнать о планах строительства кадетского корпуса в Чебоксарах. «Тема патриотического воспитания молодежи очень важна. Нам очень нужен центр, который объединит нашу молодёжь. В кадетском корпусе будут учить, как выбирать профессию, будут готовить будущих настоящих офицеров. Только радоваться надо этому», — подчеркнул Геннадий Матвеев. Председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане не исключает, что противники строительства кадетской школы имеют свои меркантильные цели: «Этот проект, скорее всего, кому-то «перешел дорогу». Возможно, кто-то что-то планировал на этом месте. Против выступают только те, кто в своей жизни ничего хорошего не совершал. Есть хорошая русская пословица: «Петух прокукарекал, а не рассветает». С ней могу провести аналогию. Нормальный человек не может воспрепятствовать строению на этом месте кадетской школы. Мешать этому просто преступно».

В общественных слушаниях приняли участие и люди, которые душой болеют за экологию.

«Я считаю, что руководством республики принято разумное решение по выбору места для строительства Чувашского кадетского корпуса, — выразил свою точку зрения председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, профессор Федор Карягин. — Это будет очень важный объект для данной территории. Со студентами филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары мы здесь ежегодно собирали тонны мусора. Давно мечтал, чтобы эта небезопасная для жителей Южного и Новоюжного микрорайонов зона застраивалась. Эту территорию надо вычищать от поросли осины и американского клена. Лес оздоровится, будет обеспечена безопасность для жителей города Чебоксары».

Начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Валерий Тарапыгин констатировал, что строительство школы не нанесет ущерба окружающей среде. Кроме того, территорию надо очищать от сухостоя, валежа и бытовых отходов, сказал он.

Самыми заинтересованными в строительстве кадетской школы, поэтому и самыми активными в ходе общественного обсуждения были представители общественных организаций и простые горожане.

«Здорово, что этот пустырь наконец будет облагорожен. Это же вклад в будущее наших детей, будущее молодежи. Мне, как неврологу, не совсем понятно, что творится в головах у тех людей, которые выступают против строительства на этом месте кадетской школы. На мой взгляд, это абсолютно непорядочно с их стороны», — сказал житель Новоюжного района, отец двоих детей Радислав Максимов.

Поделилась своим мнениеми мама кадета Наталья Антонова: «Здесь будет красивая школа, место выбрано отличное. С нетерпением будем ждать открытия нового здания кадетской школы со спортивными площадками. Не понимаю, почему зашел разговор о вырубке деревьев, здесь же вокруг строительной площадки самосев, место столько лет пустовало. Конечно, у каждого может быть свое мнение. Но я за будущее наших детей, чтобы у них все было хорошо, а вокруг новой красивой школы посадим новые деревья».

Напомним, в настоящее время Республиканская кадетская школа располагается в здании 1932 года постройки. В здании школы нет своего спортзала. Из-за нехватки помещений на уроки музыки, труда и технологии ребята вынуждены ходить в школу № 2, расположенную на улице Афанасьева.

«В этом году мой младший сын Борис поступил в пятый класс кадетской школы, — рассказала мама будущего кадета Наталья Громова. — Мы с нетерпением ждем переезда школы в новое здание. И вопросы о вырубке нескольких деревьев в связи со строительством школы у меня вызывают недоумение. Понятно же, что во время любой стройки приходится что-то убирать. Насколько я знаю, уже есть решение по благоустройству прилегающей к школе территории, в том числе и парковой зоны.

Наши дети имеют право на образование, в том числе кадетское. Мой сын мечтает стать военным. И мы сделаем все, чтобы вместе с нашими кадетами благоустроить территорию, потому что наши мальчики не боятся запачкать руки в земле. Еще раз повторю, что мы настроены только позитивно и готовы помочь в благоустройстве».

Председатель ТОС «Новоюжный» Наталя Тарасова отметила: «Я в этом микрорайоне живу сорок лет. Мы очень рады, что у нас тут такое строительство, рады за наших детей, внуков, которые будут учиться в этой школе. Оттуда выйдут дети умные, красивые, здоровые и, самое главное, культурные. Спасибо нашему руководству, что поддержали наши просьбы. Здорово, что территория школы будет облагорожена. Мы давно об этом просили, ждали и дождались. Спасибо всем, кто в этом участвовал».

Высказал свою позицию и член общественной палаты Чувашской Республики Никита Бурашников: «Мы же все «мобильные» люди. Я сразу открываю посты и смотрю. Уже выкладывают фотографии, что идет общественное обсуждение. И от некоторых блогеров, я их сам лично знаю, сразу появляется мнение: опять отдаем под многоэтажную застройку территорию леса. Друзья, вы где?! Вы почему сегодня не здесь, вы почему сегодня не вышли и не сказали напрямую ваше мнение? Ведь гораздо проще сидеть дома, открыть компьютер, планшет и быстренько что-то строчить. На мой взгляд, грош цена таким высказываниям, потому что они не приходят сюда, не «стоят на земле», а сидят просто перед своими компьютерами и всю эту ересь пишут.

Поднимается вопрос о вырубке деревьев. Кто из противников последний раз был в этом парке? Кто смотрел под деревья и видел, сколько там валяется железа, бутылок, мусора от шашлыков? Они этого не видят. Они пытаются сыграть на общественном резонансе и получить себе дополнительные «лайки». Еще раз повторяюсь, что грош цена таким вещам. Я считаю эту критику просто неадекватной.

Кадетская школа нужна здесь, территория выбрана правильно. Мы говорим о кадетах — это ребята, которые будут заниматься спортом. Рядом ФОК, по территории леса будет проложена велодорожка, можно будет совершать и пешеходные прогулки. Кадеты будут пользоваться этим лесом, который дополнительно благоустроят вместе со строительством школы. На мой взгляд, тема классная, правильная. И самое главное, что строительство идет в том месте, где и нужно. Территория леса давно нуждалась в благоустройстве».

Ряд архитекторов г. Чебоксары, которые ранее говорили о нецелесообразности строительства кадетской школы за ДК тракторостроителей и в качестве аргумента приводили доводы, что будет вырубаться роща, сегодня поменяли свою позицию практически на противоположную.

«По месту размещения вопрос закрыт, — сказал Председатель Правления Союза архитекторов Чувашии, директор ООО «АМ «Мой город» Сергей Лукиянов. — Мы очень рады, что будет здесь строиться новый кадетский корпус. Это будет стимулировать развитие парковой инфраструктуры более обширно, включая реконструкцию ДК тракторостроителей, которому больше 30 лет. Валежник надо убирать, приводить территорию в порядок».

Руководитель архитектурной фирмы «Сфера», член Союза архитекторов России Станислав Удяков заметил: «Я не знаю, появятся ли люди, которые выскажут против кадетского движения какие-нибудь отрицательные эмоции. Мы все прекрасно понимаем, что защита Отечества — это первая задача в человеческой жизни». Станислав Удяков заверил, что рабочая группа проведет плодотворную работу по формированию парка за ДК тракторостроителей.

Напомним, кадетский корпус в Чувашии будет шестым по счёту в Приволжском федеральном округе, на него родители кадет и педагоги возлагают большие надежды.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики