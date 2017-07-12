Кадеты Чувашии в ожидании новоселья

ШКОЛА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

В стенах Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, что на улице К.В. Иванова в Чебоксарах, распахнуты настежь окна — ремонтники красят стены и двери. Следующий учебный год для здания на берегу Волги 1932 года постройки станет последним. С 1 сентября 2018?года уроки для кадетов будут вестись в новом современном и комфортном здании по проспекту Тракторостроителей. Буквально на днях подрядчик приступил к подготовке территории под большую стройку.

На новое здание кадетского корпуса родители кадетов и педагоги возлагают большие надежды. Нынешнее ветшает на глазах и даже по размерам уже маловато воспитанникам. В школе, например, нет своего спортзала, хореографического класса. Уроки физкультуры проводятся в небольшом актовом зале, мало приспособленном для занятий спортом. Ряды стульев соседствуют здесь с брусьями и шведскими стенками.

Из-за нехватки помещений некоторые предметы и вовсе проводятся в другой школе. На пение, уроки труда и технологии ребята вынуждены ходить в расположенную на улице Афанасьева школу № 2. «Эти уроки стоят в расписании первыми, и ребята сразу идут во 2-ю школу, где их потом встречают воспитатели и приводят сюда», — говорит директор кадетского корпуса Татьяна Казакова, которая провела небольшую экскурсию по зданию школы.

В одном кабинете здесь также проводятся уроки химии и физики. Но педагоги успели к этому приспособиться и, как заверили в школе, на качестве образования такая теснота не сказывается.

Не слишком просторно и на пришкольной территории. Из-за отсутствия стадиона кадеты бегают и катаются на лыжах на соседней опушке. А под футбольные сражения оборудовали небольшую спортплощадку. Обветшал и маленький плац, на котором кадеты проходят построение.

Но несмотря на стесненные условия, кадеты из года в год показывают хорошие результаты. По итогам прошлого учебного года школа стала лидером в республике по количеству выпускников, поступивших в высшие военные учебные заведения страны.

«Все дело в славных традициях, которые сложились у нас», — считают в школе. Вот и в этом году большая часть выпускников Чувашского кадетского корпуса намерена и дальше получать военное образование. Калининградское высшее военное училище погранвойск, Тюменское высшее военное командно-инженерное училище, Военный университет Министерства обороны России — вот далеко не весь перечень вузов, куда чувашские кадеты поступают этим летом.

Выпускники этого года Кирилл Васильев и Артем Модин, к примеру, подали документы в военный университет Министерства обороны РФ в Москве. Бывшие одноклассники выбрали для себя направление «психология и военная юриспруденция». Как говорят парни, вопрос с выбором места учебы даже не стоял — за годы обучения в кадетской школе они прикипели к военной профессии.

С нетерпением ждут открытия нового кадетского корпуса в Чебоксарах родители нынешних воспитанников. Мама семиклассника Ольга Фирсова, ее сын проучился в кадетской школе два года, внимательно следит за всеми новостями о строительстве корпуса в новоюжном районе.

«У моего сына большие планы, — говорит она. — Он мечтает поступить в военный вуз в Серпухове. Мы рады, что серьезную подготовку к поступлению он сможет получить непосредственно в нашем городе».

К слову, в новом здании Чувашского кадетского корпуса смогут обучаться почти вдвое больше детей, чем сейчас — он рассчитан на 400 мест. Тир с электронно-лазерным оружием, студия звукозаписи, кинофотостудия, кабинет робототехники, скалодром, не говоря уже об оснащенных по последнему слову техники учебных классах, спальном корпусе и отдельном спортивном блоке с несколькими площадками — кадеты будут иметь все шансы пополнить ряды российских офицеров.

КСТАТИ

Кадетский корпус в Чувашии будет шестым по счету в Приволжском федеральном округе. Ранее они были открыты в Башкирии, Пермском крае, Татарстане, Удмуртии и Нижегородской области.

Фото Олега Мальцева: Хоть в этом здании кадетам осталось учиться недолго, но 1 сентября школа примет ребят как положено.

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За стройкой следят активисты

Неделю назад на пустыре за ДК тракторостроителей, где уже через год должен открыться новый корпус Чувашского кадетского корпуса, появилась строительная техника. Бдительные жители новоюжного района, активисты и просто неравнодушные граждане приходят посмотреть, как идут работы.

— Мы очень рады, что этот пустырь будет наконец освоен, — высказала свое мнение Татьяна Николаевна, одна из старожилов района. — Он был заброшенным, хотя люди приходили сюда отдыхать, летом жарили шашлыки, зимой катались на лыжах и санках. Но культурным отдыхом это назвать нельзя — по весне мы, активисты, собирали мусор десятками мешков, иначе это место давно превратилось бы в свалку. Здесь и бомжи жили, ставили свои шалаши, и чего только не творилось. А ведь это практически центр района, здесь и Дворец культуры, и церковь рядом.

Маленький внук Татьяны Николаевны уже с нетерпением ждет следующего года, когда обещают открыть кадетский корпус. Мечтает поступить в него, вырасти и защищать Родину.

История пустыря за Дворцом культуры тракторостроителей, где из земли десятилетиями торчат бетонные развалины, хорошо известна.

— В свое время здесь так и не построили каскад фонтанов, забросили всю территорию, однако пришла пора не просто облагородить ее, но и с умом использовать городскую землю, — высказался начальник отдела ресурсного обеспечения Министерства образования Валерий Кузьмин. — Новый кадетский корпус станет гордостью столицы Чувашии, а жители района получат благоустроенный парк и ледовый каток.

Как уже сообщала «СЧ», кадетский корпус рассчитан на 400 мест, помимо учебного здания здесь будут два спальных корпуса и хорошо оборудованный спортивный блок. Работы предстоит много, но, несмотря на ливни, строители уже вырыли котлован и вбили пробные сваи. Как и полагается, стройка огорожена забором, а появляющийся мусор отправляется в крепких мешках в контейнеры. А рядом роща манит прохладой.

— Как представители экологического сообщества, мы проверяем состояние зеленого массива во время стройки, — рассказал председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Федор Карягин. — Я лично обошел его два раза и считаю, что моим коллегам, «зеленым», не о чем беспокоиться. Во-первых, территория стройки не выходит за пределы пустыря. А во-вторых, если и будут задеты отдельные деревья на окраине массива, то это малоценные породы — ольха, осина, лещина и американский клен, который надо вырубать беспощадно. Я помню, как со студентами мы приходили сюда на субботник, и вывозили мусор КАМАЗами. Настолько заброшенных мест в городе быть не должно.

Анастасия Левочкина