Хотели обмануть государство

ДА САМИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДЕНЕГ…

Ловушкой для продавца недвижимости может стать желание сэкономить на налогах.

Семья Прохоровых, желая улучшить жилищные условия своего сына, решила продать двухкомнатную квартиру и купить другую в новом доме. Квартира была выставлена ими на продажу за 1,6 млн рублей.

В связи с тем, что продавец должен был заплатить налог с продажи квартиры, стороны решили указать в договоре цену вдвое ниже. Оставшиеся 800 тыс. рублей были переданы покупателю по договору займа. Однако к установленному сроку он деньги по займу не передал.

Позже продавцы на сайте судебных приставов обнаружили, что в отношении покупателя имеется несколько исполнительных производств по взысканию долгов. «Мы даже и предположить не могли, что за заботой о нашем благосостоянии покупатель скрывал свою мошенническую схему. Он ведь так нам сочувствовал, что придется уплачивать налог, так искренне ругал государство за поборы. Видимо, мы не единственные, кого он так обманул», — сокрушались Прохоровы. Уяснив, что по договору займа с покупателя ничего не возьмешь, Прохоровы обратились в районный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и истребовании квартиры обратно в свою собственность. Однако суд отказал в удовлетворении заявленных требований исходя из того, что между сторонами договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям сделки. В документе четко выражены его предмет и цена, а также воля сторон. А доказательств, подтверждающих умышленное введение покупателем продавцов в заблуждение относительно стоимости продаваемой квартиры, не представлено.

Как пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии, довод о том, что договором была установлена цена, не соответствующая рыночной стоимости квартиры в целях уменьшения суммы налогообложения, не может служить основанием для признания оспариваемой сделки недействительной и сам по себе не может означать обман со стороны покупателя или заблуждение продавца.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики, рассмотрев апелляционную жалобу Прохоровых, отметила, что целью совершения сделки купли-продажи квартиры за 800 тыс. рублей было снижение размера дохода продавца от продажи недвижимого имущества. При совершении сделки продавец действовал недобросовестно, и потому не вправе заявлять о недействительности ее условий по мотивам обмана и введения в заблуждение. Следует помнить, что цена является важным условием договора продажи недвижимости. При возникновении споров суд исходит из условий, указанных в нем.

Фото 99.com: Стремление сэкономить на налогах обернулось для семьи большим убытком.