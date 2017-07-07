Вурнарский мясокомбинат: первый среди 100 лучших в Чувашии

Нынешний День республики для АО «Вурнарский мясокомбинат» стал двойным праздником. На традиционной презентации лучших сельскохозяйственных организаций республики «Клуб «Агро-100» агрохолдинг был назван первым в рейтинге по итогам 2016 года, переместившись со второго места по итогам 2015 года. При выведении рейтинга комиссия, как водится, исходила из сухих экономических показателей — объема выручки, площади пашни, чистой прибыли, производительности труда, средней зарплаты, фондоотдачи и других параметров, оказавшихся у Вурнарского мясокомбината наиболее высокими. Но рядовым потребителям эта скучная цифирь неведома — они судят только по качеству, внешнему виду колбас, рулетов, тушенки и прочей известной продукции, каждодневно покупая ее. А с этим у репутации вурнарской колбасы все в порядке.

Каждое утро гостеприимно распахиваются двери более 55 фирменных магазинов Вурнарского мясокомбината, встречая покупателей свежими ароматами только что доставленных прямо из цехов изделий.

Сегодня здесь выпускается порядка 160 наименований мясных деликатесов — сырокопченые, полукопченые и вареные колбасы, ветчина, замороженные полуфабрикаты в вакуумной упаковке, сосиски, шпикачки. В магазины также отправляется широкий ассортимент консервов из свинины, конины и говядины, известных среди покупателей под брендом «вурнарская тушенка». В каталоге продукции можно найти и паштеты (в том числе диетические), рисовую кашу с различными видами мяса. Компания также поставляет топленый свиной жир, фарши и наборы для борща.

Сырье — только свое, натуральное

— Сегодня мы полностью обеспечиваем себя свининой, — говорит генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Аливанов. — На нас работают два крупных собственных свинокомплекса — «Таябинка» и «Рассвет». В переработку сырье поступает сразу после забоя животных, что, естественно, сказывается на высоком качестве конечной продукции. Собственные молочные фермы КРС численностью более 3000 голов снабжают говядиной. Также говядину мы принимаем у населения.

Конкуренция на рынке мясопродуктов жесткая. В республике действуют еще несколько известных производителей плюс иногородние. Завоевывать покупателей приходится, прежде всего, высоким качеством изделий и конкурентными ценами. Это вполне удается, свидетельством чему — постоянный рост объемов производства мясных деликатесов и другой продукции на предприятии, что в свою очередь вызвано увеличением спроса на нее. По итогам минувшего первого полугодия также есть увеличение примерно на 5 процентов.

Только в 2016 году на Всероссийской выставке «Золотая осень — 2016» агрохолдинг получил 15 медалей разных достоинств из 51, которых были удостоены все сельхозпредприятия Чувашии. Золотых медалей удостоены ширтан «Вурнарский», шейка «Подмосковная», балык «Семейный». Серебряные медали получили вареные колбасы «Молочная», «Русская», «Любительская», сервелат «Киевский», ветчина «Стандарт».

По оценке экспертов, в основе стабильного спроса — строгое соблюдение технологии изготовления изделий. В первую очередь соотношения пропорций свинины и говядины, положенное по госстандартам. Тогда как другие производители делают крен в сторону, скажем, свинины.

Другой фактор — использование современнейшего оборудования. Оно преимущественно импортное, купили новые клипсаторы, шприц, куттер. Как говорит Николай Владимирович, они патриоты и готовы брать только отечественное, но оно зачастую, к сожалению, уступает зарубежному. В результате модернизации мощность цеха сырокопченой продукции выросла вдвое, что позволило увеличить ее выпуск в прошлом году на 60 процентов. Как-то приглашали экспертов из Германии на предмет консультаций по техническому переоснащению предприятия. У вас, сказали они, и без того практически все самое современное…

И аграрный цех преуспевает

Не менее успешно развивается аграрное направление холдинга. Или, как говорит Аливанов, их сельское хозяйство. Достаточно сказать, что здесь действует самая крупная в Чувашии молочная ферма с дойным стадом численностью более 2300 голов. В ближайшие годы оно вырастет до 3200 буренок. Аграрная отрасль холдинга достаточно прибыльная — ее рентабельность в 2016 составила 27 процентов.

Сегодня пахотная площадь холдинга превышает 12000 гектаров. Таких угодий сейчас нет ни у кого в республике, и стало это благодаря вовлечению в оборот также заброшенных земель.

В эти дни на предприятии в разгаре заготовка кормов. Одновременно ведутся приготовления к уборке зерновых и зернобобовых культур и кукурузы на зерно. Ею, кстати, здесь несколько лет назад занялись первыми в Чувашии, вернув на поля «царицу полей».

В прошлом году урожайность зерновых составила 34 центнера с гектара, для средней полосы Чувашии — рекорд. И нынче нацелены на высокий результат, ведь от этого зависят и заработки комбайнеров. За сезон они могут получить до 120 тысяч рублей. Где даже в Москве столько заработаешь? В среднем же по холдингу зарплата вышла на 23 тысячи рублей при 17 тысяч в АПК республики.

Вурнарские деликатесы — на выбор.

В День республики предприятие праздновало свой триумф. Генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Аливанов высоко несет кубок первенства в рейтинге лучших предприятий.

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