Карта здесь не катит

МАРШРУТЧИКИ ТРЕБУЮТ ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ

На днях к двум чебоксарским индивидуальным предпринимателям, занятым перевозкой пассажиров на маршрутах № 49 и 51 и категорически отказавшимся принимать к оплате пластиковые карты «электронный кошелек», примкнул третий, обслуживающий маршруты № 41 и 32.

Так, в маршрутке под номером 32, сообщил позвонивший в редакцию «СЧ» горожанин, появилось объявление, что карты ЕТК не обслуживаются, цена билета — 20 рублей, по всем вопросам звонить по телефонам 56-47-60 и 56-47-72. По первому номеру никто не берет трубку, а при наборе второго включается автоответчик: «Извините, номер не существует или набран неправильно».

Получается такая картина. Администрация города Чебоксары установила цену на проезд в маршрутках при оплате наличными — 22 рубля, по «электронному кошельку» — 18 рублей, а на вышеназванных направлениях предприниматели-перевозчики ввели свою расценку — 20 рублей. В разговоре с автором этих строк они ссылались на федеральный закон № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом…», трактуя его следующим образом. Существуют регулируемые и нерегулируемые транспортные тарифы. Если применяются регулируемые тарифы, в нашем случае — установленные городской администрацией, то муниципалитет обязан субсидировать выпадающие доходы перевозчиков. А так как бюджетные дотации получает обычно только муниципальный транспорт (Чебоксарское троллейбусное управление и «Чувашавтотранс»), то частные перевозчики имеют полное право устанавливать свои тарифы, исходя из рентабельности маршрутов. И никто им не указчик.

На запрос перевозчиков, направленный в прокуратуру Чувашии, пришел ответ, в котором есть такие строки: «…в силу пункта 3 статьи 154 Гражданского кодекса РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон… заключение договора с оператором системы для перевозчиков является добровольным». Некоторые из перевозчиков, занятые на указанных маршрутах, говорят, что с оператором системы, то есть ООО «ЕТК», распространяющим и обслуживающим «электронный кошелек», они договоров не заключали и не собираются, потому что больно дорого обойдется программное обеспечение, предлагаемое этим оператором. Вот такой расклад.

На первый взгляд может показаться, что мэрия, никак не комментирующая происходящее, заняла выжидательную позицию. Но это не так. На одной из недавних городских планерок глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что в мае намечаются публичные слушания по теме городских перевозок. Там со своими выкладками выступят специалисты из Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института территориального развития транспортной инфраструктуры. Этих серьезных юношей и девушек в прошлом году можно было видеть в Чебоксарах, на остановках общественного транспорта, где они занимались хронометражем. Задача перед ними ставилась важная — оптимизировать систему городского транспорта так, чтобы на первых ролях оказались муниципальные автобусы и троллейбусы, по аналогии с соседней Казанью.

Фото Максима Васильева: И куда теперь с полным «электронным кошельком», если нужная маршрутка его отвергает?

А КАК У НИХ?

Казанцы пересели в «краснобусы»

В Казани вместо маршруток почти десять лет ездят красные автобусы, прозванные в народе «краснобусами».

Автобусы другого цвета на городских маршрутах вне закона. За это время сменилось уже два поколения «краснобусов». В первом были китайские машины, они оказались дорогими в ремонте и быстро развалились. Во втором — автобусы, в основном башкирского производства, которые дешевле содержать. Их обновление идет последние два года. К чемпионату мира по футболу, который примут несколько российских городов, в том числе и Казань, планируется обновить 300 автобусов.

Основные перевозчики в городе — муниципальные ПАТП (автобусы) и Метроэлектротранс (троллейбусы и трамваи). Стоимость проезда на всех видах транспорта — 25 рублей за наличные и 18-20 рублей, в зависимости от тарифа, — электронной картой.

Маршрутные автобусы марок «Газель» и ПАЗ попали в опалу за несколько лет до Универсиады-2013, когда мэрия провела конкурс по распределению городских маршрутов обновленной транспортной сети среди перевозчиков. Для составления новой оптимизированной схемы тоже приглашали специалистов из Санкт-Петербурга. Одним из условий была замена микроавтобусов на автобусы большой вместимости с двигателями «Евро-2» и «Евро-3», что не по силам частным перевозчикам. Казанские власти ссылались на то, что «газели» перегружают городские улицы, наносят ущерб экологии и увеличивают число ДТП. Частники активно сопротивлялись. Говорили, они причастны к обстрелам «Хайгеров» и «Драконов» (марки автобусов) в 2008 году.

Но власти победили. Казанцы привыкли к «краснобусам». Перед Универсиадой на всех дорогах нарисовали автобусные полосы, ГИБДД строго наказывало автомобилистов за выезд на них. В результате общественный транспорт по своей полосе стал передвигаться почти с такой же скоростью, как и личный, а автомобилисты получили «универсиадную прививку» дисциплины.

Наталия Васильева, спецкор «СЧ» в Казани