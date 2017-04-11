Праздник грамотности

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

В субботу в 71 стране мира прошла глобальная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Придуманная в 2004 году студентами Новосибирского государственного университета, сегодня она стала по-настоящему всепланетным праздником грамотности. В Чувашии писали под диктовку уже в пятый раз. На пяти площадках в Чебоксарах и Новочебоксарске за парты сели более 600 участников – немного больше, чем в прошлом году. В нашей республике акцию провели Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Аудитории Чувашского госуниверситета по традиции стали самой большой площадкой написания диктанта. Здесь, в четырех «поточках», и стар и млад писали небольшой отрывок из специально подготовленного для Тотального диктанта писателем, сценаристом и историком Леонидом Юзефовичем цикла «Город и река». Одна из аудиторий в университете была отведена для иностранцев. Там около 60 студентов из других стран писали Тотальный диктант в форме специально разработанного теста TruD.

Самые первые и, как выяснилось, самые преданные участники акции появились в университете задолго до начала мероприятия, назначенного на два часа пополудни. В одной из аудиторий такими оказались подруги-пенсионерки Любовь Харитонова и Галина Аношина. Впервые Любовь Михайловна услышала о диктанте четыре года назад, но, к сожалению, когда он уже прошел. На следующий год встретила акцию во всеоружии: проштудировала словари, не пропустила ни одного занятия «Русский по пятницам» – так на отделении филологии называется экспресс-курс, на котором все желающие могут подтянуть свою грамматику перед Тотальным диктантом. С тех пор не пропускает ни одной акции. Ее соседка по парте Галина Аношина, в прошлом учитель начальных классов, – тоже не новичок: нынешний диктант для нее стал уже четвертым. Обе признались, что русский язык любят со школы, но вот с оценками пока не везет – «то «удовл.», то «хор».

Среди «старожилов» Тотального диктанта также Тихон Сергеев, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Уже в четвертый раз подряд он меняет профессорскую кафедру на студенческую скамью и сосредоточенно выводит каждое слово. «Каждый раз я допускаю две-три пунктуационные ошибки, – признается историк. – Но не в пятерке, конечно, дело. Хочется быть в курсе всего, что происходит в языке, и Тотальный диктант дает такую возможность. В пунктуации, например, постоянно что-то меняется. Вот сейчас стали вместо запятой ставить тире».

К Тотальному диктанту Тихон Сергеевич подошел основательно: он тоже занимался на вечерних курсах по русскому языку, а к прошлому диктанту даже изучил произведения предыдущего автора текста Андрея Усачева. Кстати, в этот раз профессор проверял себя вместе с дочерью, подоспевшей к диктанту в Чебоксарах прямо с поезда. Она работает в Германии, там, по ее словам, все желающие пишут диктант в Русском доме.

Из года в год в одной и той же аудитории в первых рядах – 79-летний чебоксарец Вениамин Иванов. На диктант он ходит в дружной компании – с дочкой и зятем. «Лишь бы «неуд» не получить, – смеется постоянный участник. – Как я погляжу, моих ровесников тут много». По общему мнению, лучше всех в их семье с диктантом справляется дочь Вениамина Иванова Елена.

«У меня стабильные четверки, а вот у них, – с улыбкой показывает на отца и мужа, – сплошные двойки. Хотя у папы всегда была высокая грамотность, а я вот правил не знаю. Только позавчера кое-что из грамматики распечатала, чтобы вспомнить. Меня выручает хорошая зрительная память, с детства много читаю».

Как рассказала Елена, однажды ей даже довелось написать Тотальный диктант в Калининграде, в Балтийском федеральном университете имени Канта. В тот год она была в отпуске, но отходить от семейной традиции не стала. Ей запомнилось, что для диктанта в БФУ выделили огромную, почти на 400 мест, аудиторию, в которой разом разместились все пришедшие на акцию. «Вот там писать было волнительно, а здесь у нас все такое родное и знакомое», – рассказывает участница.

…Тем временем в аудиториях становилось все многолюднее. Молодежь обосновалась на галерке, те, кто постарше, предпочитали быть ближе к «диктатору». Фирменное наименование того, кто читает диктант, здесь уже давно никого не удивляет. А их, кстати, в этом году было немало. В разных городах России текст зачитывали около 200 «звездных диктаторов». На своих страничках в социальных сетях о субботнем диктате уже отчитались телеведущий Максим Галкин, артист цирка Аскольд Запашный, актер Александр Олешко. На одной из московских площадок, например, диктатором выступил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а на родине Тотального диктанта в Новосибирске читал и вовсе беспристрастный робот по имени Робби. «Ну что, человечище, вы послушали текст?» – интересовался он у аудитории, сразу же полюбившей его, а по окончании диктанта с удовольствием поучаствовал в фотосессии.

Чебоксарцам в этом плане повезло на более «душевных» диктаторов. Нынче ими стали два журналиста – руководитель ВГТРК ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка и обозреватель газеты «Советская Чувашия» Людмила Арзамасова. На остальных площадках командовали диктантом преподаватели-филологи университета. В фойе университета, кстати, многие до последнего метались из одной аудитории в другую, не зная, кому же отдать предпочтение: «звездам» или опытным педагогам. Дважды отличница Тотального диктанта Татьяна Синицкая, выпускница филфака, отправилась, например, к профессиональному филологу, а другая отличница Олеся Герасимова, главный редактор газеты Чувашского госуниверситета «Ульяновец», писала под диктовку Екатерины Канюки.

В аудитории Людмилы Арзамасовой, ставшей «народным диктатором» Тотального диктанта, то есть выбранным по итогам открытого конкурса, автору этих строк в поисках свободного места пришлось подняться на самый верх – так много желающих было увидеть «живого журналиста». Среди них – домохозяйка Надежда Яковлева с дочкой-школьницей. «В прошлый раз, – рассказывает участница, – написали так плохо, что нынче решили взять реванш. Сама я надеюсь на школьные знания, а вот дочка еще за два месяца начала готовиться».

Из 250 слов состоял Тотальный диктант в этом году

После небольшого видеообращения автора текста Леонида Юзефовича диктанту дали старт, и в зале заскрипели ручки. Всего 250 слов, но задача оказалась не из простых. Текст изобиловал множеством коварных ловушек, заставивших поломать голову даже видавших виды филологов. Спустя чуть больше часа Людмила Арзамасова произнесла: «И наконец, последнее предложение», и в зале зазвучали бурные овации. Прямо скажем, вполне заслуженные. Наша коллега блестяще справилась с ролью «диктатора», а благодаря ее четкому интонированию автору этих строк удалось избежать пары-тройки лишних запятых. К слову, для самой Людмилы Николаевны волнительными были лишь минуты ожидания начала диктанта, а затем она легко поймала темп пишущих.

«Я думала, будет сложнее», – делились уже на выходе две девушки-студентки. А постоянный читатель «Советской Чувашии» Владимир Алексеев, наоборот, от избытка чувств только развел руками: «Хорошо, что мне в университет не поступать».

Как сообщил Андрей Обжогин, региональный координатор Тотального диктанта, заместитель декана отделения русской филологии ЧГУ имени И.Н. Ульянова, о результатах участники смогут узнать в своем личном кабинете на сайте totaldict.ru после 12 апреля.А 14 и 18 апреля, с 18.00 до 19.00, на факультете проведут разборы работ и консультации. Имена отличников, предположительно, назовут в следующий понедельник, 17 апреля.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА: По признанию писавших, текст нынешнего года был немного легче предыдущих. Тем не менее голову поломать заставил.