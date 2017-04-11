Виллисы и другие принцессы

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАЛЕТА

Нынешний праздник балета будто перекинул легкий ажурный мост между прошлым и будущим, прочно выстроенный неустанным трудом и вдохновенным творчеством артистов нескольких поколений. XXI Международный балетный фестиваль, посвященный 50-летию балета в Чувашии, начался со встречи ветеранов балетной сцены и завершился гала-концертом звезд нынешних.

За несколько часов до торжественного открытия фестиваля в театре оперы и балета в другом театре, Чувашском академическом драматическом имени К.В. Иванова, тоже заговорили о балете. Вернее, о самом начале балета Чувашии. Именно сюда, где полвека назад работали две труппы, драматическая и музыкальная, и состоялась премьера первого балетного спектакля, решили пригласить выпускников первой чувашской студии Ленинградского хореографического училища имени А.Я. Вагановой и других ветеранов балетной сцены Чувашии.

– А помнишь… узнаешь?.. А помнишь… – слышалось в холле. Судьба разбросала любимцев публики по миру, многие не виделись десятилетиями. Худрук Чувашского драматического Валерий Яковлев, приветствуя гостей, вспоминал, как, будучи студентом ГИТИСа, ездил в Ленинград и посетил учеников первой студии, тогда еще почти детей, у которых на кроватях в общежитии лежали куклы и машинки. И все они стали затем красой и гордостью чувашского балета: Галина Васильева, Александр Федоров и Николай Никифоров, Любовь Клементьева и Лариса Ивановская, Юрий Свинцов и Владимир Иванов, Маргарита Крылова и Нина Дульская, Валерий Александров и Николай Михайлов.

На открытии первые исполнители чебоксарской «Жизели» и блиставшие на нашей сцене в последующие годы приветствовали сегодняшних зрителей с фестивальной сцены. Им вручались букеты и благодарственные письма. В честь полувекового юбилея балета Чувашии прозвучало и поздравление ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе. А затем состоялась фестивальная премьера «Жизели» Адольфа Адана.

Как уже писала «СЧ», нынешняя премьера – новое, второе по счету, возобновление эталонной хореографии Коралли, Перро и Петипа. Над ней работали балетмейстер из Мариинского театра Елена Фирсова (Васюкович), худрук нашей балетной труппы Данил Салимбаев и художник Валентин Федоров. В образах Жизели и Альберта предстали Сабина Яппарова из Михайловского театра и солист Большого театра Андрей Меркурьев. Как и было обещано, на спектакль будто навели резкость, и каждый жест наполнился смыслом.

Сдержанный колорит костюмов и декораций напоминал о старинных живописных полотнах и современных достижениях цифрового раскрашивания черно-белых киношедевров. И да, ни одного старого цветочка в реквизите, а Герцог и его свита, наконец, оделись в роскошное. Вместо прежнего эффектно-жутковатого финала ухода Жизели и виллис (так называют девушек-невест, не доживших до свадьбы) под землю в новом спектакле завораживает иной эффект – посвящения Жизели в виллисы, с уносящимся в бездну покрывалом Жизели. Зрители ахают, вжимаясь в кресло. А виллисы в лунных нарядах, и призрачно нежные и столь слаженные в своей потусторонней угрозе, довершают этот рисунок четких и плавных линий.

Еще одним праздником стала «Баядерка» с солистами Мариинского театра Оксаной Бондаревой и Евгением Иванченко. Егор Мотузов из «Кремлевского балета» исполнил в этом фестивальном спектакле партию Золотого божка, на которого балетоманы даже ходят специально и уверены, что без божка и фестиваль не фестиваль. И уже полный восторг зрителей вызвали солисты Большого театра Евгения Образцова и Денис Родькин в «Спящей красавице». Появление таких мастеров, конечно, поднимает фестивальную планку до балетных небес, когда любой понимает: это сколько же надо работать даже при огромном таланте (тем более при таланте!), чтобы от танца было впечатление – у человека больше нет ни косточки, ни жилочки, и он лишь мягко и царственно касается ногой земли после полета. Международный фестиваль дал возможность зрителям увидеть и недавнюю премьеру – «Золушку» Сергея Прокофьева в постановке Данила Салимбаева, показавшую возможности нынешней балетной труппы.

Гала-концерт традиционно собрал виртуозов балета из ведущих театров страны, Большого, академического театра балета Л. Якобсона и театра оперы и балета консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова из Санкт-Петербурга. В этом году преобладали «дворцовые мотивы», и гала-концерту помогали декорации все той же «Спящей красавицы». Это красивое торжество посетил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной. И к наградам благодарственными письмами ветеранам сцены прибавились и часы от Главы республики.

До новых встреч, фестиваль!

ГОСТИ

Все спектакли фестиваля посмотрел Александр ФЕДОРОВ (г. Москва), исполнитель партии Альберта в «Жизели»-1966, в первом спектакле чувашского балета:

– Я считаю, что театр сегодня показывает себя очень даже неплохо. Очень хорошего мнения остался о кордебалете. В «Баядерке» в этом смысле показателен был акт теней, он всегда выступает барометром состояния труппы. Когда мы начинали, труппа была еще не совсем профессиональной. Сегодня это и профессиональный, и сложившийся коллектив. Конечно, всегда есть место совершенству, и, безусловно, надо совершенствоваться. Но театр движется вперед, об этом говорит и репертуар, в нем много названий и классических, и своих, оригинальных. Классический репертуар надо держать, потому что это мерило всего. Но и то, что появились новые названия, тоже правильно. Я слежу за театром, несмотря на то что сейчас живу отсюда достаточно далеко. Здесь появились новые исполнители, со званиями не только республиканского значения, но и российского. В гала-концерте хочу отметить современные постановочные номера Данила Салимбаева и Айдара Хисамутдинова. Современный язык необходим для роста нынешнего поколения. Это правильное решение.

Фото cap.ru: На гала-концерте солисты нашего театра Алексей Рюмин и Дмитрий Поляков танцевали с гостьями из Москвы и Санкт-Петербурга Дианой Косыревой и Олесей Гапиенко.