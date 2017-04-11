Нелепо оборвалась жизнь 29-летнего жителя села Рындино Цивильского района. Вечером 7 апреля на автомобиле «Лада-21101» на 669 километре трассы М-7 «Волга» он не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Машина опрокинулась и, выбравшись из нее на проезжую часть, водитель тут же попал под колеса автомобиля «Фольксваген Бора», двигавшегося в противоположном направлении.
Врачи «скорой» оказались не в силах помочь потерпевшему. При составлении протокола о ДТП выяснилось, что водитель «Фольксвагена», студент 4 курса Чувашского госуниверситета, и погибший жили в одном селе и в соседних домах.
Истекшие выходные отметились сразу несколькими наездами на пешеходов в Чебоксарах. 7 апреля на нерегулируемом перекрестке улицы Гузовского и проспекта М. Горького 60-летняя водитель кроссовера «Хендэ Крета» проигнорировала сигнал светофора и совершила наезд на 28-летнего парня, которого обязана была пропустить. С повреждением правого локтевого сустава он был доставлен Детскую республиканскую клиническую больницу.
8 апреля еще одна автоледи, управлявшая «Киа Спортейдж», сбила двух 12-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 19 на проспекте М. Горького. Школьницы получили ушибы мягких тканей, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
В этот же день водитель автомобиля «Форд Фокус» на нерегулируемом перекрестке по улице Калинина совершил наезд на пешехода. Вследствие чего тот с ушибом поясничной области был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи.
Переломы берцовой кости и шейки бедра получил пожилой мужчина, переходивший улицу Хузангая на нерегулируемом переходе. Его сбил водитель микроавтобуса «Фиат».
Во всех случаях водители были трезвы.
Попал под колеса соседского автомобиля
Нелепо оборвалась жизнь 29-летнего жителя села Рындино Цивильского района. Вечером 7 апреля на автомобиле «Лада-21101» на 669 километре трассы М-7 «Волга» он не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Машина опрокинулась и, выбравшись из нее на проезжую часть, водитель тут же попал под колеса автомобиля «Фольксваген Бора», двигавшегося в противоположном направлении.