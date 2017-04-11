Попал под колеса соседского автомобиля

Нелепо оборвалась жизнь 29-летнего жителя села Рындино Цивильского района. Вечером 7 апреля на автомобиле «Лада-21101» на 669 километре трассы М-7 «Волга» он не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Машина опрокинулась и, выбравшись из нее на проезжую часть, водитель тут же попал под колеса автомобиля «Фольксваген Бора», двигавшегося в противоположном направлении.

Врачи «скорой» оказались не в силах помочь потерпевшему. При составлении протокола о ДТП выяснилось, что водитель «Фольксвагена», студент 4 курса Чувашского госуниверситета, и погибший жили в одном селе и в соседних домах.

Истекшие выходные отметились сразу несколькими наездами на пешеходов в Чебоксарах. 7 апреля на нерегулируемом перекрестке улицы Гузовского и проспекта М. Горького 60-летняя водитель кроссовера «Хендэ Крета» проигнорировала сигнал светофора и совершила наезд на 28-летнего парня, которого обязана была пропустить. С повреждением правого локтевого сустава он был доставлен Детскую республиканскую клиническую больницу.

8 апреля еще одна автоледи, управлявшая «Киа Спортейдж», сбила двух 12-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 19 на проспекте М. Горького. Школьницы получили ушибы мягких тканей, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

В этот же день водитель автомобиля «Форд Фокус» на нерегулируемом перекрестке по улице Калинина совершил наезд на пешехода. Вследствие чего тот с ушибом поясничной области был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи.

Переломы берцовой кости и шейки бедра получил пожилой мужчина, переходивший улицу Хузангая на нерегулируемом переходе. Его сбил водитель микроавтобуса «Фиат».

Во всех случаях водители были трезвы.