Главное Пришли солдаты с войны Когда началась Великая Отечественная война, многие сотрудники «Красной Чувашии» в числе первых встали на защиту Родины. Шестеро из них сложили головы на поле брани, кому-то довелось дойти до Берлина. Некоторые из победителей, сражавшихся у стен Сталинграда и на Курской дуге, форсировавших Днепр и освобождавших Белоруссию, штурмовавших Кенигсберг и Будапешт пришли в газету уже после войны. Новые поколения сотрудников «Советской Чувашии» свято чтят подвиги своих старших коллег, погибших и вернувшихся с войны живыми. Своеобразным памятником им является развернутый в фойе редакции стенд с портретами тех, кто достойно сражался за честь, свободу и независимость нашей Родины. Есть на этом стенде фотографии и редактора «СЧ» в 1974–1988 годах Михаила Иванова, и собкора газеты Петра Кольцова. О них мы недавно писали в предъюбилейных номерах. Сегодня расскажем о других журналистах-фронтовиках…

БИЛ ФАШИСТОВ И САМУРАЕВ

Первую свою заметку Миша Ижеев из деревни Яровойкасы написал в Ядринскую районную газету в 15 лет. Дальше – больше. Вскоре его заметки стали появляться и в выходившей в Москве газете для крестьян «Беднота». Писал о сельском житье, о том новом, что рождалось в это бурное время, о спорах крестьян вокруг колхозов, о кулаках. К последним антипатий своих не скрывал, чем и нажил себе врагов. Мать, Анна Васильевна, опасалась, что несдобровать сыну. Однажды сказала с тревогой: «Больше оставаться тебе дома нельзя. Уезжай куда-нибудь. А то убьют тебя или избу нашу сожгут».

В это время в родной деревне гостил приехавший из Москвы мамин брат – художник Александр Тараканов. Он и увез племянника с собой. В столице Михаил устроился учеником линотиписта в типографию «Центриздата», где печатались национальные газеты. В их числе и чувашская газета для рабочих «Коммунар».

Однако в 1934 году центральная чувашская рабочая газета, как и другие национальные периодические издания, была закрыта. Ее сотрудников отозвали в Чебоксары. А вскоре в столицу Чувашии пригласили для работы в новой типографии и Михаила Ижеева, где его сразу же избрали секретарем комсомольской организации. Потом доверили готовить молодых наборщиков. Вскоре приняли в партию. А через год бюро горкома рекомендовало его на должность директора типографии…

Рано утром 22 июня 1941 года на окраине Чебоксар проводились военные учения. Неожиданно приехал секретарь горкома и сообщил о нападении Германии на СССР. Состоялся городской митинг, откуда Михаил Прокопьевич пошел прямо в типографию. В первый же день двое рабочих получили повестки из военкомата. Директор подписывал приказ за приказом об освобождении людей от работы по мобилизации. А потом и сам пошел на прием к секретарю горкома: «Я призываю других к защите Родины, а сам сижу в директорском кресле. Прошу отправить меня на фронт…»

И уже 26 июня Михаила Прокопьевича включили в первую группу призванных коммунистов-добровольцев. Зачислили курсантом в военно-политическое училище в Иванове. Через четыре месяца первой группе выпускников присвоили звания «политрук» и направили в формировавшуюся в Кировской области воздушно-десантную бригаду. Михаила Ижеева рекомендовали на должность комиссара парашютно-десантной роты.

Боевое крещение он получил в феврале 1942 года под городом Юхновом Калужской области, где наши войска вели тяжелые оборонительные бои. Не прошло и месяца – первое ранение. После непродолжительного лечения в полевом госпитале – снова передовая. Защищал Ленинград. В первых рядах десантников участвовал в освобождении в июле 1944 года укрепленных островов на Ладожском озере. После массированного артобстрела наши бойцы выбили финнов. За этот бой Ижеев получил медаль «За отвагу».

После заключения перемирия с Финляндией Карельский фронт в ноябре 1944 года был расформирован. Его войска перебросили на Дальний Восток – «на отдых». Скрытно перейдя через Сихотэ-Алинь, наши части заняли рубежи вдоль берега Японского моря. Здесь, на Дальнем Востоке, Михаил Прокопьевич и встретил День Победы над Германией. А в августе и сентябре части укрепрайона участвовали в боях с Японией.

Рядом с медалью «За отвагу» на груди Михаила Ижеева появились орден Отечественной войны 1-й степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», имел он благодарности Верховного Главнокомандующего за участие в прорыве обороны врага в районе реки Свирь, за участие в разгроме японских захватчиков.

Демобилизовался он только в июле 1946 года. А потом была газета «Красная Чувашия» – приняли литературным сотрудником, вскоре назначили заведующим отделом. Через пять лет – учеба в Москве, в Высшей партийной школе. Самым памятным событием тех дней Михаил Прокопьевич считал похороны И.В. Сталина, когда ему в составе делегации ВПШ довелось стоять в почетном карауле у гроба вождя.

Возвратившись из Москвы, Михаил Ижеев работал заведующим отделами пропаганды, сельского хозяйства газеты. Но самым плодотворным периодом для него было руководство отделом культуры. В своих публикациях старался затрагивать наиболее острые, злободневные проблемы. Писал о наших знаменитых земляках.

В 1966 году в Москве Михаил Прокопьевич познакомился с видным революционером Тимофеем Кривовым, партийным и государственным деятелем. Подготовил о нем несколько очерков. А потом издал книгу, которая вышла и в Москве. И очень гордился журналист Ижеев, что со временем имя Тимофея Кривова было присвоено одной из улиц Чебоксар. Не без участия Михаила Прокопьевича на карте столицы республики появилась и улица имени другого нашего знаменитого земляка – первого летчика из чувашей Ивана Скворцова.

27 лет трудился Михаил Прокопьевич в «Советской Чувашии». Но и выйдя на пенсию в 1973 году, не порывал связей с родным коллективом. Долго еще на страницах газеты появлялись его публикации-раздумья. Он прожил долгую и плодотворную жизнь, а в мир иной ушел в возрасте почти 97 лет.

ГОТОВИЛ САМОЛЕТЫ К ПОЛЕТАМ

Афанасий Михайлович Иванов из села Ачакасы Канашского района после окончания педагогического училища в 1937 году работал учителем. В октябре 1939 года его призвали в РККА. Вместо двух положенных тогда лет служба затянулась на шесть с половиной. Четыре из них пришлись на войну. Воевал Афанасий Михайлович на Юго-Западном, Западном, Калининском, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в штурме Берлина. Победу встретил в Праге.

Правительство высоко оценило его ратный труд, наградив орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

После демобилизации в марте 1946 года Aфанасий Иванов долгое время работал в партийных органах, в газете «Советская Чувашия». Много сделал он для развития печати республики, ее полиграфической базы, находясь с декабря 1968 года на должности начальника Управления по печати при Совете Министров ЧАССР, а затем – начальника Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1975 году он вновь вернулся в «Советскую Чувашию», где и работал до выхода на пенсию в мае 1980 года. Но спокойная жизнь пенсионера была не для его деятельной, творческой натуры. И в январе 1981 года он стал начальником редакционно-издательского отдела Госкомиздата Чувашской АССР. В этой должности Афанасий Михайлович проработал более шести лет.

Трудовые успехи Aфанасия Иванова были отмечены орденом «Знак Почета», медалями.

НЕ ТОЛЬКО В ГАЗЕТЕ

Корреспондента газеты «Красная Чувашия» Николая Стурикова в Красную Армию призвали в 1939 году. В годы войны он был политработником в военно-воздушных, воздушно-десантных, артиллерийских частях. Ратные подвиги Николая Андреевича отмечены орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

После войны Николай Стуриков до 1953 года работал в армейских газетах «Победа» и «Красный воин». Уволившись в запас, вернулся в «Советскую Чувашию». В те же годы дебютировал в литературе как автор очерков и коротких рассказов. Потом проявил себя как автор документальных повестей, посвященных в основном военной тематике: «На крыльях жизни», «Летел в ночи самолет», «Высшая точка» и других. Документальная повесть «Сотый шанс» посвящена беспримерному подвигу Героя Советского Союза Михаила Девятаева, вместе с товарищами бежавшего из фашистского концлагеря на угнанном вражеском самолете.

ВСЮ ВОЙНУ – В ОДНОМ ПОЛКУ

Василия Яковлева читатели «Советской Чувашии» запомнили как фельетониста, писавшего под псевдонимом Виссарион Веников. В своих сатирических корреспонденциях он едко высмеивал изъяны нашей жизни. Писал своеобразно, с тонкой иронией.

И рассказчиком Василий Васильевич был интересным. Даже о трудных боях, о ранениях рассказывал с чувством юмора. А ему довелось побывать в сложных переплетах, многое испытать. Командир топовычислительного отделения 354-го артиллерийского полка сержант Василий Яковлев боевое крещение получил в Сталинграде. В тех жарких боях 10 ноября 1942 года он был тяжело ранен. После госпиталя – снова передовая.

О дальнейших боевых делах и заслугах сержанта Яковлева рассказал в «Напутственном письме» командир 125-го пушечно-артиллерийского полка гвардии подполковник Смирнов: «Вместе с соединением Вы прошли славный боевой путь от Сталинграда до Берлина, показывая образцы мужества и отваги. Дважды Вы проливали кровь за Советскую Роди-ну. За мужество и отвагу удостоены наград: орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»… В боях Вы показали образец выносливости, отваги, мужества и боевого умения, продемонстрировали сердечную преданность Родине, народу и Советскому Правительству. Слава Вам, дорогой товарищ!»

После войны Василий Васильевич свою жизнь посвятил журналистике, много лет проработал в газете «Советская Чувашия».

ПОД БОМБАМИ НАВОДИЛ ПЕРЕПРАВЫ

Алексей Муллин не успел закончить Сызранское танковое училище. Когда летом 1942 года немцы начали мощное наступление на Дону и под Сталинградом, курсантов-добровольцев срочно направили на фронт. Алексея Ивановича определили рядовым в 21-й особый автополк. В этой части он служил в самые трудные дни обороны крепости на Волге, во время разгрома фашистов под Сталинградом, на Курской дуге.

В конце лета 1943 года Алексея Ивановича послали на переподготовку. После учебы он стал понтонером и был направлен в отдельную роту СМЕРШ 4-й понтонно-мостовой бригады. Приходилось охранять мосты от диверсантов, под воздушными и артиллерийскими ударами противника наводить переправы через большие и малые реки на 2-м Украинском, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Со своей задачей отважный и ловкий боец справлялся успешно, за что был награжден медалью «За отвагу».

Войну он закончил в столице Восточной Пруссии, получив медаль «За взятие Кенигсберга», а демобилизовался из армии в 1946 году уже в звании лейтенанта. Вернулся на свою родину в Татарстан. Больше года работал здесь ответственным секретарем газеты «Авангард» в Подберезинском районе.

В 1947 году Алексей Иванович приехал в Чебоксары и устроился в газету «Красная Чувашия» («Советская Чувашия»). Здесь прошел путь от литсотрудника до заместителя редактора. В шестидесятые и семидесятые годы в республике быстрыми темпами развивалась промышленность, строились такие гиганты индустрии как химкомбинат, ГЭС, завод промышленных тракторов и многие другие. Сооружение этих объектов всегда находилось в центре внимания газеты. А организатором и автором многих статей, очерков, репортажей о всенародных стройках был замредактора, заведующий отделом промышленности и строительства Алексей Муллин.

Его творческая, журналистская работа отмечена орденом «Знак Почета» (1976). К сожалению, Алексей Иванович рано ушел из жизни, в 1982 году, когда ему не было и 63 лет. Подготовил Владимир ЖЕБИТ Продолжение в следующих выпусках газеты

