Главное В ответе за большую воду КТО ЛЮБИТ РИСК – СТРОИТСЯ В «КОКШАВЕЛЕ» Весеннее половодье подступает не по дням, а по часам. Нынче оно, по некоторым прогнозам, обещает быть обильным, даже опасным. А потому и меры по предотвращению возможных последствий принимаются соответствующие. Особенно там, где вода «большая» и в обычное время – в зоне ответственности Чебоксарской ГЭС.

По традиции пресс-служба гидростанции в преддверии паводка устроила для журналистов тур по «точкам» марийского Заволжья, наиболее уязвимым в половодье. Это село Кокшайск и деревня Уржумка, имеющие богатую историю затоплений.

Начали с прогноза погоды, который на берегу речки Уржумки озвучила начальник отдела Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Китарьева. Первая оттепель нынче была ранней, вода в реках стала прибывать, и уже думали, что половодье началось. Но зима не сдалась, реки успокоились. Однако Сура вскрылась, очищение Чебоксарского водохранилища ожидается с 15 апреля – раньше обычного. По мнению синоптика, высокой воды тем не менее быть не должно.

Как сказал директор филиала ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС» Вадим Бардюков, возможности для сдерживания подтопления этих заволжских населенных пунктов у гидростанции, к сожалению, ограниченны. Она эксплуатируется в непроектном режиме, испытывая дефицит свободной емкости. Отсюда и отсутствие необходимых возможностей для предпаводковой сработки воды.

Тем не менее в 2001 году, к примеру, удалось не пропустить солидный объем воды в нижний бьеф, что снизило ее уровень в устье Большой Кокшаги. Но при нынешней отметке водохранилища 63 метра и недостроенных защитных сооружениях постоянно поднимать уровень воды в верхнем бьефе для предотвращения затопления в нижнем весьма опасно, констатировал Вадим Григорьевич. Последствия окажутся непредсказуемыми, в частности, может подтопить скотомогильник на территории Марий Эл. А вообще успокаиваться рано, предупредил Бардюков, в 1926 году церковь в Кокшайске была затоплена наполовину. И нынче возможно подтопление села. ДОСЛОВНО

Вадим БАРДЮКОВ, директор филиала ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»:

– За период эксплуатации Чебоксарской ГЭС, то есть за 36 лет, пока ни разу не наблюдалось паводка так называемой пятипроцентной обеспеченности – это который по статистике бывает раз в 20 лет. Последний раз сильный паводок был в 1979 году, за год до перекрытия Волги в створе Чебоксарской ГЭС. Нынче как раз может быть такой, но это будет ясно только в мае. Случится – мы, конечно, справимся, но Кокшайск ожидает подтопление. Это село еще не раз после 1926 года переживало подобные катаклизмы. Нина Смелова, председатель сельсовета и глава администрации Кокшайского сельского поселения в 1977–2005 годах показала фотографии и видеохронику наводнений 1979, 2001, 2005 и других годов. Вода заходила в дома, людей и скотину эвакуировали на лодках.

Словом, места эти, без преувеличения, экстремальные, рискованные для проживания. И вместе с тем живописные настолько, что сюда буквально дуром устремляются денежные застройщики, чтобы обзавестись огромными коттеджами. В том числе и из Чувашии. В Кокшайске, на берегу Большой Кокшаги, выросла целая улица, а само село уже «Кокшавелем» окрестили. При въезде – рекламный щит с предложениями о продаже участков. По словам местной жительницы, старый дом в Уржумке может стоить не больше 50 тыс., а вот сотка земли – не меньше 150 тыс. рублей. А по данным специалистов ГЭС – даже втрое больше…

Между тем застройка таких паводкоопасных территорий без защитных сооружений запрещена федеральным законодательством, напомнил инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чебоксарской ГЭС Андриан Николаев. То есть местные власти Марий Эл, прежде чем выдавать разрешение на строительство, должны сначала обезопасить территорию на случай подтопления. Но этого не происходит, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны ведомства по чрезвычайным ситуациям и гидроэнергетиков.

В сильное половодье в зону подтопления и затопления может попасть и Уржумка, находящаяся чуть ниже плотины ГЭС. То есть в зоне ее ответственности, поэтому станция создала и здесь локальную систему оповещения.

Тем не менее строительство продолжается. В Уржумке, там, где прошлой весной только фундаменты закладывались, сегодня стоят огромные особняки. Журналисты спросили, к кому же будут апеллировать их владельцы в случае затопления, влекущего за собой порчу имущества и другие неприятности. Жаловаться будет некому, ответили им. Застройщики наверняка знают об этом и, надо полагать, оформляют хорошую страховку. Хотя опыт возведения подобных защитных сооружений есть в Чувашии – в заволжском поселке Сосновка, сказал проектировщик Чебоксарского гидроузла, бывший директор Комплексной изыскательской экспедиции № 45 Сергей Егоров. «Противопаводковая защита в Сосновке, отметил он, – один из наиболее удачных в данном плане проектов. Он представляет собой дамбу длиной 3,5 километра, целую систему дренажей, минимизирующих процесс подтопления, а также скважины и насосы. Такие сооружения можно возвести и в этих марийских населенных пунктах.

На водомерном посту Кокшайска заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ) по Республике Марий Эл Александр Обухов показал отметку 56,5 метра, при которой начинается подтопление жилого сектора в Кокшайске (в створе Чебоксарской ГЭС это соответствует уровню нижнего бьефа 57,2 метра и расходам более 14000 м3/с). В 2012 году в условиях стремительного развития половодья и, как следствие, большого объема холостых сбросов на ГЭС, уровень нижнего бьефа в створе достигал 57,78 метра, и в результате оказались подтопленными около десятка домов.

На самой Чебоксарской ГЭС половодье, как всегда, встречают во всеоружии. Создана и уже приступила к работе паводковая комиссия. ? Безмятежная пока Кокшага может показать свой крутой норов до самых окон коттеджа.

