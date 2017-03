Комментарии горожанка on За рулем без рефлексов Вера on За рулем без рефлексов Александр on Человек с Севера Александр on Человек с Севера Татьяна on Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… Ольга on Юрий КАТКОВ: Стараюсь себя воспитывать… Ольга on Человек с Севера Главное Крестник газеты ЕЕ ИМЯ 87 ЛЕТ НАЗАД ВЗЯЛ КОЛХОЗ Тогда наша газета называлась «Красная Чувашия». Но если со временем (с 1 января 1952 года) печатное издание сменило название на «Советскую Чувашию», то сельхозпредприятие своему первоначальному наименованию не изменило и по сей день.

Сельхозартель в селе Яншихово-­Норваши Янтиковского района была создана в 1930 году. Первоначально организаторы назвали ее «Енших». То ли исходили из названия селения (первые упоминания в летописи датируются 1565 годом), то ли отдали дань памяти его первооснователю, чувашу Еншиху.

А между тем большинство коллективных хозяйств имели тогда «говорящие» названия: «Заветы Ленина», «Путь к коммунизму», «…имени Сталина» и так далее. Яншиховцам тоже захотелось показать свою идеологическую подкованность, и на отчетно-выборном собрании в конце года подняли вопрос о переименовании. Уроженец села, учитель, сотрудничавший с газетой «Красная Чувашия», Вениамин Станюков предложил назвать коллективное хозяйство именем печатного издания. Идея сельчанам понравилась, и все собрание единогласно проголосовало за «Красную Чувашию».

Кстати, через три года Вениамин Гаврилович стал сотрудником почитаемой им газеты и более сорока лет проработал в ней, в том числе с 1967-го по 1976 год ответственным редактором.

Перипетии тех времен в Яншихово-Норваши и сегодня помнят многие. О них рассказывают и в историко-мемориальном музее села, и люди, трудившиеся в сельхозпредприятии еще в советские времена. Один из них, Алексей Ефимов, около 40 лет работал в «Красной Чувашии» главным агрономом. Алексей Никифорович, несмотря на солидный возраст (в июле нынешнего года будет справлять 78-й день рождения), активно участвует в общественной жизни села, его часто приглашают в сельхозпредприятие и фермерские хозяйства для консультаций по севообороту и системе земледелия. А еще заслуженный агроном Чувашии, дважды удостоенный ордена Трудового Красного Знамени, пишет книги о своем опыте земледелия, об истории колхоза, села: «Годы уходят, а с ними уходят и те, чьи добрые дела были посвящены родному краю. Нельзя допустить, чтобы память о них канула в Лету. Молодежь должна знать, что, работая на земле, можно жить достойно и красиво». Кстати, писал Алексей Никифорович и раньше, в годы трудовой деятельности. Его статьи о колхозной жизни часто печатались и в «Советской Чувашии», и в центральных изданиях. ЗАЛОГ УСПЕХА – УДАРНЫЙ ТРУД

Рассказывают, что уже в первые годы деятельности о «Красной Чувашии» заговорили как о крепком, успешно развивающемся хозяйстве. В 1936 году яншиховцы участвовали в 5-м краевом съезде колхозников-ударников, который проходил в городе Горьком. История сохранила их имена – это председатель Егор Артемьев, овощевод Тимофей Васильев, колхозница Федора Николаева. Кстати, возглавлял делегацию республики из 400 человек уроженец Яншихово-Норваши Василий Токсин, работавший тогда председателем Совнаркома Чувашской АССР. Весь путь от районных центров до Ядрина и Горького колхозники прошли на лыжах.

Газета «Красная Чувашия» от 1 февраля 1936 года писала: «29 января начался лыжный поход колонн делегатов на красный слет колхозников-ударников… Во всех колхозах через которые проходили лыжники, были организованы теплые товарищеские встречи. Лыжников приветствовали громкими криками, лозунгами и музыкой… В Ядрине, где 3 февраля сомкнутся все колонны лыжников, развернута большая подготовительная работа к встрече делегатов. В городе подготовлены квартиры для лыжников, парикмахерская, баня, столовые…»

Как свидетельствуют архивные данные, в 1937-1941 годах «Красная Чувашия» постоянно участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, а ведь попасть туда было непросто. Весом вклад тружеников «Красной Чувашии» и в победу в Великой Отечественной войне. Они не только выполняли государственный план по поставкам сельхозпродукции, но и активно участвовали в сборе средств в фонд Красной Армии, в частности, для строительства танковой колонны «Колхозник Чувашии».

Газета «Красная Чувашия» в 1942 году сообщала: «… колхозники колхоза «Красная Чувашия» Янтиковского района постановили – кроме средств, собранных на строительство танков, внести дополнительно на строительство трех боевых самолетов для Сталинградского фронта 300000 рублей. Деньги сданы в отделение Госбанка 28 декабря».

Особого расцвета колхоз добился в 1957-1986 годах, когда им руководил Василий Данилов. В 70-80-е годы «Красная Чувашия» ежегодно производила более 4 тыс. тонн зерна, столько же картофеля, 1,5 тыс. тонн молока, 300 тонн мяса. На фермах хозяйства было 1400 голов крупного рогатого скота, 2500 свиней, 370 овец, 120 лошадей.

«Скотину сдавали один раз в неделю, вереница машин уходила на Канашский мясокомбинат. Колхоз получал миллионы прибылей», – с ностальгией рассказывали пожилые яншиховцы. И платили в колхозе неплохо. Средняя зарплата составляла 150 рублей, не считая натуральной оплаты. По тем временам это были хорошие деньги. А еще ежегодно выплачивали 13-ю зарплату. Именно в те годы преобразился облик села – появились новые кирпичные дома, а во многих дворах легковые автомобили.

Поощряло колхоз-миллионер и государство – в разные годы «Красная Чувашия» получала за высокие производственные показатели награды Минсельхоза РСФСР и ЦК профсоюзов, Минсельхоза СССР и ЦК профсоюза сельского хозяйства и заготовок, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, Чувашского обкома КПСС и Совета Министров республики…

СИМВОЛ ПАТРИОТИЗМА

Газета не выделяла своего крестника среди других сельхозпредприятий, но и без внимания его успехи не оставляла. «Специалистом» по нему был Леонид Решетников, собкор «Советской Чувашии» (1962–1988 гг.). «Он жил в Канаше и часто бывал у нас. Мы подружились с ним, ездили по полям на мотоцикле, встречались и беседовали с механизаторами на севе, уборке урожая, на других работах, – рассказывает о журналисте Алексей Ефимов. – В своих публикациях Леонид Павлович с теплотой писал о тружениках нашего села, что вдохновляло их на еще более ударный труд».

Самый свой рекордный урожай зерновых «Красная Чувашия» собрала в 1990 году – 39 ц с гектара в амбарном весе, что, по словам Ефимова, более точно характеризует объем полученной продукции. А дальше наступили другие времена – перестроечные 90-е, когда все сельскохозяйственное производство подверглось реорганизации, вследствие чего многие колхозы и совхозы вообще развалились. «Красная Чувашия» продержалась до 2005 года. При этом предложение избавиться от «советского прошлого» и в названии поступали не раз, причем от районного начальства. Колхозники отбились: «С каким именем начали, с таким и будем жить».

Как говорит Алексей Ефимов, с этим именем выросло не одно поколение сельчан, среди которых десятки известных в республике и в стране людей: народная артистка СССР Вера Кузьмина, один из основоположников чувашской профессиональной музыки Степан Максимов, народные художники Чувашии, заслуженные деятели искусств РСФСР и ЧАССР Моисей Спиридонов и Никита Сверчков, проректор ГИТИС в 1940-1966 годах Дмитрий Данилов, работавший, кстати, до войны в редакции газеты.

Но имя, к сожалению, не уберегло колхоз от проблем.

В 2005 году тогдашнего председателя сельхозпредприятия Владимира Ванерке, которого сельчане вспоминают как грамотного руководителя, забрали в район. После этого сменилось восемь председателей, а хозяйство стало медленно «умирать»…

С надеждой вздохнули в Яншихово-Норваши в начале 2016 года, когда в сельхозпредприятие пришли молодые, энергичные инвесторы. Они погасили все долги, в том числе по зарплате, отремонтировали здание молочнотоварной фермы, оснастили новым оборудованием. Сегодня в нем содержатся 165 дойных коров. «В этом году хотим еще отремонтировать телятник, а в будущем довести дойное стадо до 250 голов, – поделился планами заместитель председателя нынешней «Красной Чувашии» Дмитрий Семенов. – Постепенно развиваемся. Зарплату платим ежемесячно. Озимые в прошлом году посеяли на 410 гектарах (их практически до нас не сеяли), зябь подняли на 450 гектарах…»

На мой вопрос, не смутило ли их название СХПК, 39-летний Дмитрий Семенов ответил: «Название – это история предприятия. Оно не напрягает. В государственной символике и страны, и республики есть красный цвет, это символ патриотизма…» Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Красные знамена, врученные колхозу за высокие производственные показатели, хранятся в музее. Начал создаваться в 1960 году, располагается в здании школы, построенном просветителем Иваном Яковлевым, имеет около 5000 экспонатов.

? Историю колхоза нам рассказал почетный житель Янтиковского района Алексей Ефимов.

Фото из архива редакции

? Первую автомашину «Красная Чувашия» приобрела в ноябре 1933 года.

Метки: История, Сельское хозяйство, Юбилей «СЧ», Янтиковский район.



Метки: Главное A A A