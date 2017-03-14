Дополнительные деньги на льготные кредиты

Чувашии выделены дополнительные средства из федерального бюджета на льготное кредитование агропромышленного комплекса в сумме 45,3 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, данные ассигнования предусмотрены в соответствии с планом льготного кредитования заемщиков на 2017 год. Напомним, что с нынешнего года займы на реализацию инвестиционных проектов аграрии будут получать по льготной ставке 5 процентов годовых. Остальные 10 процентов будут возмещаться из бюджета через Минсельхоз. Тогда как раньше заемщик брал кредит по полной 15-процентной ставке и потом ждал, когда ему перечислят эту субсидию.
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