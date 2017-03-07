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    Чебоксарский аэропорт закупит амбулифт

    И РАСШИРИТ ГЕОГРАФИЮ ПОЛЕТОВ

    В 2016 году пассажиропоток Чебоксарского аэропорта составил 165 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2015-м. А в этом году планируется перевезти уже минимум 200 тыс. человек.
    С таких позитивных перспектив начал вчера свое выступление на правительственной планерке министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов. Отдельно обозначил направления полетов: Уфа, Санкт-Петербург, Москва, летом самолеты будут летать еще и в Симферополь, Анапу, Анталью. Идут переговоры по Сочи.
    Затем министр перешел к недавнему инциденту с паралимпийцем из Ханты-Мансийска, отказавшимся спускаться из салона транспортного средства на руках работников воздушной гавани. Напомнил и о жалобах пассажиров: второго марта взлетная полоса оказалась заснеженной. «Хотелось бы услышать комментарии», – обратился Иванов к генеральному директору ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслану Минаеву.
    С сентября 2016 года, когда ООО «МАЧ» стало главным оператором аэропорта, уже закуплены две единицы снегоуборочной техники, автомобиль сопровождения, рассказал Минаев.
    На осень планировалось и приобретение специального оборудования для спуска колясочников – амбулифт стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей. «Сегодня я собираюсь в суд по этому делу, – добавил генеральный директор, – видимо, купить амбулифт придется раньше, и не получится заменить его на более дешевый вариант, амбутрап».
    Спортсмену предлагали альтернативные варианты, например, выкатить его коляску через выход, из которого выносится багаж, подчеркнул Минаев. Что же касается сотрудников аэропорта, спускавших паралимпийцев на руках, это были не «грузчики», а люди, прошедшие специальное обучение.
    «Понимаю, теперь к нам пристальное внимание, – прокомментировал руководитель ООО «МАЧ» заснеженность в один из дней взлетной полосы, – но свежевыпавший снег на поле лежать может».
    – Все существующие нарушения требований, предъявляемых к работе аэропорта, должны быть устранены. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы, – отметил в заключение председатель Кабинета Министров Иван Моторин, который вел еженедельное совещание в Доме правительства. Обсуждались в этот день и другие вопросы.

    НА КОНТРОЛЕ
    Стали известны результаты расследования, которое должно было выявить, почему же 10 ноября 2016 года воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чебоксар. Одной из причин произошедшего могла стать неграмотная работа экипажа самолета, поведал генеральный директор ООО «МАЧ». При этом он отметил, что коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы хоть и был на грани, но тем не менее соответствовал требованиям.
    «Командир воздушного судна сам принимает решение, мы на него воздействовать не можем», – прокомментировал Минаев. И рассказал: за полчаса до посадки «боинга» в аэропорту сел еще один самолет, командир которого к озвученным в эфире командам прислушался и, посадив машину, заглушил двигатели. Судно было отбуксировано, пассажиры эвакуированы. Командир же «боинга» «Победы» к предостережениям об уклоне на полосе не прислушался, также он не сразу дал согласие на буксировку самолета.

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    Метки: Главное, .

    07.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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