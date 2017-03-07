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    Чувашские машиностроители ждут заказов на хмелеуборочную технику

    На Чувашию приходится 90 процентов валового сбора хмеля в России. Фото cap.ruТРУДНЫЙ ПОДЪЕМ ЛОЗЫ

    Два промышленных предприятия республики готовы освоить выпуск хмелеуборочной техники. Только вот ее востребованность в самом хмелеводческом регионе страны пока невысокая ввиду упадка отрасли.
    Разговор об этом шел на состоявшемся в минувшую пятницу совещании по проблемам хмелеводства. Уже третьем по счету за последние полгода и во второй раз с участием директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального Минсельхоза Петра Чекмарева. Хмелеводы и пивовары собрались в очередной раз, чтобы, как сказал, открывая совещание вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, «определиться, что делать дальше с хмелем и делать ли вообще». Сегодня в Чувашии хмель возделывается лишь в пяти сельхозорганизациях. Вместо прежних 4 с лишним тысяч гектаров сейчас насчитывается немногим более 300. В том числе около 27,5 гектара хмельников, заложенных в прошлом году, что уже обнадеживает.

    ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
    Петр ЧЕКМАРЕВ:
    – Мы не должны ограничиваться отечественным рынком, мы должны экспортировать чувашский хмель.

    Делать, безусловно, придется, и что именно – известно. Если на первых совещаниях обсуждалась дилемма, кто должен вкладываться в разработку «зеленого золота» – государство или пивовары как главные потребители сырья, то на последнем совещании «пивоваренное» участие всплывало вскользь. Известную чебоксарскую фирму «Букет Чувашии» на совещании представлял один из совладельцев компании. Ее, кстати, Петр Александрович постоянно призывал заложить хотя бы несколько гектаров собственных хмельников, чтобы уменьшить импорт сырья и заодно помочь в возрождении одной из составляющих «букета» – лозы хмеля.
    Но больше говорили о субсидиях для хмелеводов, а также обеспечении отрасли необходимой техникой. Относительно субсидий глава департамента сказал, что Минсельхоз готов внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, усилив господдержку хмелеводческой отрасли. А вот с техникой положение серьезнее. В действующих сельхозпредприятиях по выращиванию хмеля пользуются чешскими комбайнами, еще с советских времен. Они изрядно износились, но новые импортные не по карману, что в числе других причин также сдерживает возрождение хмелеводства.

    27,5 гектара новых хмельников заложено в Чувашии в 2016 году

    На совещание пригласили представителей местных ООО «Техмашхолдинг» и ООО «Канмаш-АГРО», которые ранее высказывали готовность на базе своих конструкторских бюро в течение полугода изготовить экспериментальный образец хмелеуборочного комбайна, провести испытание на хмельниках республики и наладить серийное производство. И не только комбайнов, но и сушилок, другого специального оборудования. Как заявили машиностроители, предприятия готовы подписать первые соглашения и договоры о сотрудничестве, что, собственно, и стало очередным реальным шагом в решении хмелеводческой проблемы.
    Дело в том, что хмелеуборочный комбайн на базе объединения «Текстильмаш», который теперь в партнерах у «Техмашхолдинга», впервые был изготовлен еще лет 20 назад, когда «Текстильмаш» остался без прежних заказов и был вынужден браться за непрофильные заказы. Я видел тот комбайн, к сожалению, так и не вышедший дальше заводской проходной, хотя хмельников тогда оставалось намного больше нынешнего. Есть надежда, что подобное не повторится. К тому же созданы неплохие условия для переработки шишек в гранулы – в конце прошлого года в ОАО «Чувашхмельпром» было запущено в эксплуатацию комплексное оборудование для производства гранулированного хмеля.
    Продолжая тему господдержки, производители предложили выделить хмелеводство в отдельное приоритетное направление развития растениеводства. К тому же срок окупаемости инвестиций в отрасль достаточно длительный, что ставит вопрос об особых гарантиях предоставления субсидий.
    Подводя итоги заседания, Петр Чекмарев сказал: «Хмель в Чувашии должен быть, и мы его должны сделать своими руками, своими саженцами и своей техникой».

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    07.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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