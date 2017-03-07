От Калининграда до Ханты-Мансийска

Международный женский день станет двойным праздником для всех, кто интересуется чувашской культурой и новостями республики: 8 марта официально начинается трансляция Национального телевидения Чувашии через спутник, ставшая возможной благодаря решению Главы республики Михаила Игнатьева.

Телепередачи будут доступны жителям всей европейской части страны, от Ханты-Мансийска до Калининграда.

Национальное телевидение Чувашии будет вещать на спутниковой платформе «Триколор-ТВ» на 823 кнопке.

На 36-й позиции в списке радиопрограмм можно услышать и эфир Национального радио Чувашии. Настроить каналы просто: в разделе «Мастер настроек» необходимо выбрать оператора и настроить автоматический поиск. Список доступных телеканалов обновится за полминуты.

Впрочем, тестовая трансляция эфира началась задолго до назначенной даты, и в редакцию Национальной телерадиокомпании Чувашии уже поступают звонки со словами благодарности от телезрителей из самых отдаленных регионов.