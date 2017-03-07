От Калининграда до Ханты-Мансийска

Международный женский день станет двойным праздником для всех, кто интересуется чувашской культурой и новостями республики: 8 марта официально начинается трансляция Национального телевидения Чувашии через спутник, ставшая возможной благодаря решению Главы республики Михаила Игнатьева.
Телепередачи будут доступны жителям всей европейской части страны, от Ханты-Мансийска до Калининграда.
Национальное телевидение Чувашии будет вещать на спутниковой платформе «Триколор-ТВ» на 823 кнопке.
На 36-й позиции в списке радиопрограмм можно услышать и эфир Национального радио Чувашии. Настроить каналы просто: в разделе «Мастер настроек» необходимо выбрать оператора и настроить автоматический поиск. Список доступных телеканалов обновится за полминуты.
Впрочем, тестовая трансляция эфира началась задолго до назначенной даты, и в редакцию Национальной телерадиокомпании Чувашии уже поступают звонки со словами благодарности от телезрителей из самых отдаленных регионов.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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