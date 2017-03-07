Высокий стиль высоких скоростей

ЗДЕСЬ БУДУТ «ПРИЗЕМЛЯТЬСЯ» ЛЕТЯЩИЕ ПО РЕЛЬСАМ ПОЕЗДА

Проект транспортно-пересадочного узла новой железнодорожной магистрали рассмотрели на заседании Градостроительного совета Минстроя Чувашии. Его представил главный архитектор ОАО «Нижегородметропроект» Николай Шумаков. Активное участие в разработке концепции принимало АО «Петербургские дороги», а также ООО «Китайская инженерная железнодорожная корпорация «ЭР Юань». Футуристическое сооружение из стекла и бетона можно считать совместным продуктом российско-китайского консорциума.

НАША СПРАВКА

Протяженность ВСМ-2 на участке Москва – Казань составляет 770 километров. Время в пути 3,5 часа. От Нижнего Новгорода до Чебоксар – 1 час. Скорость движения поездов до 400 километров в час. Строительство скоростных путей от Москвы до Нижнего Новгорода может начаться уже в следующем году. Дальше – до Чебоксар и Казани – в 2021 году. Ежегодный пассажиропоток при начальной эксплуатации линии оценивается в 10,5 миллиона человек. Стоимость проекта порядка одного триллиона рублей. Его осуществление потребует создания 370 тысяч рабочих мест. Интерес китайцев здесь тоже понятен. Ведь в перспективе коридор ВСМ-2 протянется до Екатеринбурга, а затем есть планы довести «быстрые рельсы» до Пекина.

Станция Чебоксары Высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» расположится возле деревни Сирмапоси, южнее поселка Кугеси. Рядом проходят федеральные автодороги М-7 «Волга» и Р-176 «Вятка». Место, на первый взгляд, идеальное, но именно схема доставки и отправки пассажиров автотранспортом до «железки» требует дополнительной проработки. Создатели проекта подчеркнули, что в их задачу не входила тема обеспечения связи между вокзалом ВСМ-2 и столицей Чувашии. Сфера проектирования ограничивалась радиусом в один километр вокруг комплекса, куда входят и съезды с федеральных трасс.

С этим, как отмечалось в ходе обсуждения, проектанты справились неплохо, несмотря на сложный рельеф местности. Впрочем, именно особенности ландшафта позволили разместить в зоне отдыха, примыкающей к вокзалу, два искусственных водоема, которые будут создавать позитивное настроение у пассажиров. Учтены и интересы местного населения. Опасения, что при строительстве транспортно-пересадочного узла придется снести половину деревни Сирмапоси, оказались сильно преувеличенными. Пожертвовать придется максимум двумя небольшими земельными участками.

Железнодорожные пути, выходящие к вокзалу, на протяжении пятисот метров пройдут ниже уровня земли, под эстакадой автодороги М-7 «Волга». Вокзальный комплекс включает также пешеходный переход и даже скотопрогон. К платформам подведут четыре рельсовые «ветки» – по две в каждом направлении. Вся инфраструктура станции расположится на 10 гектарах. Предусмотрено 220 машино-мест и 20 стоянок для автобусов. В здании вокзала площадью 2682 кв. метра смогут легко разместиться 1800 пассажиров. К их услугам – рестораны, кафе, места отдыха.

Проектанты особое внимание обратили на то, чтобы приезжающие и отъезжающие пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. Перемещаться они будут по разноуровневым пространствам. С этим расчетом сделаны пешеходные переходы, эскалаторы и лифты. Не исключено и создание вертолетной площадки.

Главный фасад вокзала украсят элементы чувашского орнамента, в интерьере будут преобладать цвета национального флага. Все это призвано создать атмосферу гостеприимства. Отличить станцию Чебоксары от других на пути следования по ВСМ-2, где предусмотрено 15 остановок, можно будет без труда.

Концепция вокзала членами Градостроительного совета была принята безоговорочно, если не считать упомянутой выше темы обеспечения пассажиропотока от и до железнодорожных путей. Ведь не дело пролететь 600 километров от Москвы до Сирмапоси за три часа, а потом еще час тащиться в пробках до Чебоксар. «Такого, конечно же, не будет, – поставил точку в полемике премьер-министр Чувашии Иван Моторин, под председательством которого проходило заседание. – Привязка вокзала к местности имеется, концепция всех устраивает, будем двигаться дальше».