ЧУВАШСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

3 марта.

Зал филармонии.

Концертная программа «Женщины – вам имя совершенство». Дирижер Наталья Яклашкина (12+).

Начало в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

28 февраля. «В деревне» (12+).

1 марта. «Дети Ванюшина» (12+).

2 марта. «Дон Жуан – жертва страсти безнадежной» (16+).

3 марта. «Потерявшие сон» (12+).

4 марта. «Во мне душа Пихампара» (12+).

5 марта. «Скупой» (12+).

Начало в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

2 марта

Дж. Пуччини «Флория Тоска». В партии Тоски Юлия Юренкова (Московский академический музыкальный театр имени Н.И. Сац) (12+).

3 марта

Концерт народного артиста СССР Владислава Пьявко «Страсть любви» (0+).

Начало в 18.30.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

3 и 4 марта. Л. Зорин «Варшавская мелодия» (16+).

5 марта (днем). И. Широбокова «Лесной дозор» (0+),

(вечером). М. Камолетти «Боинг-Боинг» (16+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

28 февраля

О. Тургай «Ален Делон» (12+).

Начало в 18.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

2 марта. «Оскар и Розовая дама» (г. Пермь) (12+).

3 марта. «Чехов. Шутка» (г. Пермь) (12+).

Начало в 19.00.

ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

27 февраля

«Его Величество Букварь» (6+). Начало в 12.00.

ФИЛАРМОНИЯ

2 марта. Концертный зал.

Юрий Катков «Будь со мной» (12+). Начало в 19.00.

5 марта. Концертный зал.

Камерный оркестр «В ожидании чуда». Произведения А. Вивальди, И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, И. Штрауса. Солистка Маргарита Финогентова (0+). Начало в 17.00.