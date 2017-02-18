ЧУВАШСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
3 марта.
Зал филармонии.
Концертная программа «Женщины – вам имя совершенство». Дирижер Наталья Яклашкина (12+).
Начало в 18.30. ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
28 февраля. «В деревне» (12+).
1 марта. «Дети Ванюшина» (12+).
2 марта. «Дон Жуан – жертва страсти безнадежной» (16+).
3 марта. «Потерявшие сон» (12+).
4 марта. «Во мне душа Пихампара» (12+).
5 марта. «Скупой» (12+).
Начало в 18.30. ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
2 марта
Дж. Пуччини «Флория Тоска». В партии Тоски Юлия Юренкова (Московский академический музыкальный театр имени Н.И. Сац) (12+).
3 марта
Концерт народного артиста СССР Владислава Пьявко «Страсть любви» (0+).
Начало в 18.30. РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
3 и 4 марта. Л. Зорин «Варшавская мелодия» (16+).
5 марта (днем). И. Широбокова «Лесной дозор» (0+),
(вечером). М. Камолетти «Боинг-Боинг» (16+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30. ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
28 февраля
О. Тургай «Ален Делон» (12+).
Начало в 18.30. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
2 марта. «Оскар и Розовая дама» (г. Пермь) (12+).
3 марта. «Чехов. Шутка» (г. Пермь) (12+).
Начало в 19.00. ЧУВАШСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ») Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
27 февраля
«Его Величество Букварь» (6+). Начало в 12.00. ФИЛАРМОНИЯ
2 марта. Концертный зал.
Юрий Катков «Будь со мной» (12+). Начало в 19.00.
5 марта. Концертный зал.
Камерный оркестр «В ожидании чуда». Произведения А. Вивальди, И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, И. Штрауса. Солистка Маргарита Финогентова (0+). Начало в 17.00.
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