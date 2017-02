Комментарии RIF on Помог избавиться от «автохлама» Александр А on Алексей КЛЮЧНИКОВ: Мы строим «умные» дома Геннадий Краснов on Энтузиасты с улицы Николаева Серж on Мамонты могут подождать Аноним on Мамонты могут подождать Сергей on В Чебоксарах приступают к проектированию третьего транспортного полукольца Аноним on Лента спортивных новостей Главное Новочебоксарск подводит итоги И СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ В Новочебоксарске с участием Главы республики Михаила Игнатьева подведены итоги социально-экономического развития города за минувший год, обсуждены возможности его дальнейшего роста.

БАБУШКИ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ

Первыми готовились к встрече высокого гостя в средней школе № 17. Здесь основательно продумали сценарий пребывания Главы республики в школьных стенах, где на самом деле было что показать и о чем рассказать.

Пока журналисты знакомились с выставкой школьных работ, посвященной «древу жизни», в фойе началась суета. Градоначальника Игоря Калиниченко, главу города Олега Матвеева и директора школы Наталью Кротову что-то изрядно обеспокоило. «Кто это?» – вопрошали они поочередно, глядя в окно.

Оказалось, объектом их внимания стал оператор ГТРК, снимавший на камеру вход в школу с разных ракурсов, в том числе и нескольких пожилых женщин. Потом он расскажет коллегам, что это были бабушки, ожидавшие внуков, чтобы забрать их домой после уроков, а заодно посмотреть на Михаила Игнатьева.

Но это, видимо, никак не вписывалось в сценарий встречи Главы республики. Ответственные лица даже полицейского вызвали, потребовав, чтобы пенсионерки покинули территорию школы. Устроили нервотрепку и оператору, который просто хотел снять не пустой вход в школу, а «живую картинку» с людьми. Когда он вернулся в фойе, его тут же атаковала директор школы с тем же вопросом: «Вы кто такой? Я вас лично не знаю». У него потребовали документ об аккредитации и удостоверение. Кстати, у других представителей СМИ никаких документов не спрашивали, хотя вряд ли всех их знали «лично».

ОТЦЫ ВЫХОДЯТ НА «ПЕРЕДОВУЮ»

Слава богу, все это «недоразумение» рассосалось за несколько минут до прибытия Михаила Игнатьева. С бабушками он не поговорил, зато очень плотно пообщался с детьми. И в фойе, и в отлично обустроенной столовой, где обедала группа школяров, побывал на занятиях каратистов.

А еще с удовольствием посмотрел парад юнармейцев из начальных классов, посвященный дню рождения Чапаева. Девочки и мальчики лихо печатали шаг и приветствовали гостя голос в голос: «Здравствуйте, товарищ Глава Чувашской Республики!»

Покорили Михаила Игнатьева и школьники, презентовавшие свои исследовательские работы, посвященные Году экологии в России. К примеру, один из мальчиков в ходе эксперимента убедился, что если во время чистки зубов отключать воду в кране и пользоваться стаканом, за год можно сэкономить около восьми тысяч литров.

Следует отметить, что в школе заботятся о всестороннем воспитании подрастающего поколения. И в немалой степени этому способствует совет отцов школы, созданный в 2013 году. Свой опыт они решили распространить на весь город и организовали «круглый стол» для общегородского совета отцов, в котором участвовал и Глава республики.

На встрече, кстати, прозвучало, что чужие папы оказывают положительное влияние и на детей, которых воспитывают только мамы, то есть растущих в неполных семьях. Совместные спортивные состязания, походы и другие мероприятия дают положительные результаты. И еще одна примечательная деталь – теперь на родительские собрания чаще приходят именно папы.

Михаил Васильевич считает, что опыт Новочебоксарска достоин распространения на всю Чувашию. Он также одобрительно отнесся к идее создать в республике единый семейный портал для более активного приобщения родителей и детей к спорту и культуре, с проведением мастер-классов и других мероприятий.

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ?

Отчитываясь о социально-экономическом развитии города, Игорь Калиниченко отметил, что в прошлом году в сферу образования вложено 1 млрд. 84 млн. рублей, а это 68 процентов всех бюджетных расходов. И в целом, исходя из доклада, Новочебоксарск продолжал демонстрировать «позитивные тенденции во всех отраслях». Общеэкономический оборот крупного бизнеса составил свыше 35,8 млрд. рублей. Отгружено товаров собственного производства на 24,4 млрд. рублей.

Градоначальник акцентировал внимание и на том, что для пополнения бюджета города ведется системная работа по эффективному использованию муниципального имущества. В 2016 году на 100 процентов выполнен план краткосрочного ремонта многоквартирных домов. А в нынешнем предстоит капитальный ремонт в 29 многоквартирных домах, продолжение ремонта и реконструкции городских дорог, внутридворовых территорий и заездов.

За последние годы в Новочебоксарске отремонтированы 124 дворовые территории, напомнил Михаил Игнатьев, а надо бы довести число благоустроенных дворов до двухсот. «Данные людям обещания нужно исполнять», – подчеркнул он. И выразил надежду, что в первую очередь ремонтируются не только дворы домов, в которых проживают муниципальные служащие. «Все по-честному?» – спросил он у руководителя администрации, который своим ответом развеял сомнения Главы региона.

БУЛЬВАР НА НАБЕРЕЖНОЙ

Власти Новочебоксарска мечтают укрепить его стабильность и благополучие, уделяя особое внимание социальной сфере. Продолжается реализация программы по реконструкции очистных сооружений. В планах увеличить темпы строительства жилья, для этого есть предпосылки. В минувшем году благодаря господдержке построено 57 тыс. кв. метров жилья, сообщил глава администрации. В январе 2017-го уже сдано 11 тыс. кв. метров (один дом), в стадии строительства находятся еще 19 МКД.

Предстоит четвертый этап реконструкции улицы Винокурова. А вообще «до 2020 года в планах привести в порядок все центральные улицы города», в первую очередь, конечно, дороги. Завершены работы по реконструкции загородного коллектора. Готовы проекты по благоустройству верхней набережной, строительству нового бульвара. «Деньги заложили в бюджет, не говорим, что можем построить за год, но будем строить однозначно», – подчеркнул Калиниченко.

Кроме того, разработана целая концепция дальнейшего благоустройства и развития Ельниковской рощи, на что деньги в бюджете также заложены. Еще одним интересным проектом в городе считают развитие зоопарка, первыми его обитателями станут лосенок, пони, волк и заяц, недавно привезли верблюда.

Вопросами из полного зала представители актива, в основном бюджетники, руководителей города не заваливали. Но они были. Горожане интересовались настоящим и будущим местного предпринимательства, тарифами на вывоз мусора, задавали вопросы на предмет индексации и выплаты заработных плат, потенциала роста собственных доходов муниципалитета, размещения кордодрома и другие.

Руководитель региона попросил не политизировать «мусорный» вопрос и не спекулировать на росте тарифов в этой сфере. Его удельный вес в квитанциях на оплату за ЖКУ не будет чувствительным для населения. Также Глава констатировал, что в этом году начнется рекультивация Пихтулинской свалки. Таким образом, будет решена историческая экологическая проблема.

Что касается скандальной ситуации вокруг строящегося вблизи Центра творчества детей и юношества городского кордодрома (одни «за», другие «против»), Игорь Калиниченко не собирается менять свою позицию. Он считает, что с юридической точки зрения строительство кордодрома и не начиналось. Объект будет построен в районе набережной на Волге, где появятся и другие спортивные площадки.

Как сказал Глава Чувашии, ему по душе, что социальное самочувствие новочебоксарцев меняется к лучшему. Республика готова и впредь оказывать городу финансовую помощь, само собой, при эффективном наращивании Новочебоксарском и собственных доходов. К примеру, в нынешнем году 1,5 млрд. рублей будет направлено на реализацию «прорывных» проектов, сообщил Глава республики. «Ждем от вас инициатив», – призвал он предпринимателей Новочебоксарска.

…При выходе из зала после завершения совещания корреспондента «СЧ» остановил стоявший у дверей молодой человек в строгом костюме и поинтересовался: «А вы из какой газеты?» Я удивилась – вела себя смирно, речей не толкала. «Вас что-то смущает?» Да нет, отвечает, «просто для себя». Хотела сказать, что я – вражеский агент, да вовремя прикусила язык, вдруг поверит…

А оператор ГТРК, которого в школе приняли за «чужака», несмотря на испорченное настроение, отлично справился со своими профессиональными обязанностями во время съемок в зале, где шло совещание. Вот и подумалось, а неплохо бы реализовать в Новочебоксарске «прорывной» проект и на предмет взаимоотношений с прессой. Должны же чиновники, в конце концов, понять, что журналисты – это «не обслуживающий персонал», с которыми можно обращаться бесцеремонно.

