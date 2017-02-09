Главное Назначен полпред 8 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о назначении полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Юрия Акиньшина (ранее исполняющим обязанности полпреда являлся Валерий Шакин).

В ходе рабочей встречи с Акиньшиным Михаил Игнатьев отметил, что важнейшей задачей полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте РФ является выстраивание конструктивных отношений с федеральными органами власти. И подчеркнул: «Рассчитываю, что с первых дней в новой должности вы будете работать на общий результат во благо жителей республики». ИЗ ДОСЬЕ

Юрий Акиньшин родился в 1969 г. в селе Кугульта Грачевского района Ставропольского края. В 1987-1989 гг. служил в пограничных войсках КГБ СССР. В 1996 году окончил Ставропольскую сельскохозяйственную академию, в 2000 году – Северо-Кавказский государственный технический университет. Работал в АО «Ставрополь-энерго», Регистрационной палате Ставропольского края, занимал руководящие должности в Федеральной регистрационной службе.

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