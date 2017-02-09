Главное, Спорт Без нее не пройти Персонифицированную карту зрителя, она же паспорт болельщика, начали выдавать тем, кто купил билеты на предстоящий нынешним летом в России футбольный Кубок конфедераций-2017.

Эти соревнования с участием действующих победителей континентальных первенств по традиции проводятся за год до чемпионата мира по футболу в стране его организатора. В данном случае – в России, принимающей всемирный мундиаль в 2018 году.

Карта зрителя создана по образцу и подобию аналогичного документа, прекрасно зарекомендовавшего себя на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Она обязательна для всех, кто прибывает на соревнования и помогает, прежде всего, обеспечивать безопасность. Плюс дает своим пользователям ряд выгодных преимуществ.

Кстати, на федеральном портале проектов нормативных актов опубликован для обсуждения проект указа Президента России «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Принятие этого документа позволит осуществить комплекс мероприятий по планированию, организации и реализации мер по обеспечению безопасности при проведении указанных международных соревнований.

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