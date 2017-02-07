По пути с газетой

КИОСКАМ ПРЕССЫ ВЫЖИВАТЬ НЕПРОСТО

Всю жизнь Альбина Филиппова проработала на Химпроме и, сколько себя помнит, каждый свой день начинала с «Советской Чувашии». Поначалу она выписывала любимую газету на почте, а потом стала оформлять подписку в фирменном киоске, так было намного дешевле и удобнее. «Мы – читающее поколение, нас так воспитали, – призналась горожанка корреспонденту «СЧ». – В наше время считалось нормой выписывать по две-­три газеты плюс еще какой­-нибудь журнал. Может, потому мы увереннее по жизни, чем современная молодежь, которая только и знает, что сидит в Интернете».

Для Альбины Филипповой газета – не просто надежный источник информации. Ежедневный путь за газетой – это еще и прогулка с внучкой, для которой в киоске найдутся и детский журнал, и недорогая игрушка, и какая-нибудь сладость. А еще общение с киоскером, в лице которого чебоксарка обрела и друга, и интересного собеседника. «Жаль, что некоторые киоски закрываются, как-никак это часть городской культуры…» – посетовала наша читательница.

Около 1000 наименований газет и журналов реализуется в киосках «Советской Чувашии»

К сожалению, сегодня торговля периодикой действительно переживает не лучшие времена. И совсем не потому, что появился всеобъемлющий Интернет. Когда-то газетные киоски имели преимущество перед другими торговыми точками, льготы по аренде земли под установку. Следовательно, и печатная продукция как своего рода социально значимый продукт была недорогой – для людей с любым кошельком. Но в связи с непростыми экономическими условиями льготы были отменены, аренда стала непомерно высокой (за последние пять лет ее стоимость увеличилась в 20 раз!), потому и газеты стали дорожать, а покупательная способность граждан при этом резко упала.

«Чтобы быть ближе к своим читателям, лет 20 назад газета создала собственную киосковую сеть, вложив в это исключительно средства предприятия, – рассказала коммерческий директор акционерного общества «Советская Чувашия» Елена Плетнева. – К 2015 году фирменная сеть насчитывала 23 киоска. Чтобы соответствовать быстро развивающейся столице республики, мы стали создавать мультимедийные торговые павильоны. Так, посещаемость нового павильона, расположенного на остановке «Республиканская больница», выросла с 800 до 1200 человек в день. В планах было увеличить торговую сеть еще на два газетных мини-маркета. Но, проделав такой большой путь, из-за экономических трудностей мы были вынуждены отступить назад. Ряд киосков пришлось закрыть из-за того, что они перестали приносить прибыль».

И дело не только в том, что газеты подорожали. Базовая цена, например, «СЧ» не меняется с 2013 года. Свою роль сыграли и перенос остановок общественного транспорта, и повсеместное распространение супермаркетов, которые перебивали так называемую импульсную торговлю в газетных киосках, когда покупатель брал газету вместе с каким-то сопутствующим товаром – будь-то пачка салфеток, жвачка или шоколадка. Кроме того, если раньше в киоске можно было приобрести прохладные соки и воды, что хранились в стоящих тут же холодильниках, то теперь такой возможности нет: размещение холодильного и морозильного оборудования рядом с объектами нестационарной торговли сегодня под запретом.

При этом строительство и установка павильонов прессы нового формата сегодня – очень дорогое удовольствие. Да и банки редко кредитуют этот вид коммерческой деятельности. В итоге газетные киоски, призванные быть частью культуры читающего населения, оказались на грани выживания. Между тем еще в апреле прошлого года Правительством России было принято беспрецедентное решение «Об утверждении Правил установления субъектами РФ нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов…»

Согласно документу на каждые 588 жителей должен приходиться хотя бы один киоск прессы. Конечно, соответствовать этим нормам сейчас практически невозможно. Но к этому нужно стремиться.

В Калининградской и Челябинской областях, например, пошли навстречу распространителям печатной продукции и всячески поддерживают их. В Липецкой области арендная плата за землю под объектами торговли прессой чисто символическая, а в Воронежской области она и вовсе отменена местными властями. Даже соседняя республика Марий Эл входит в десятку регионов-лидеров по обеспеченности газетными киосками, показатели которых варьируются примерно от 2197 до 3710 человек на одну торговую точку. Чувашия же в этом списке находится на 36-м месте.

«Без реальных мер поддержки мы не можем сегодня рассчитывать на увеличение объема розничного товарооборота печатных изданий, а значит, и на повышение информационной грамотности, культуры наших людей, – уверены члены Ассоциации распространителей печатной продукции. – Ведь в конечном счете наши цели не столько коммерческие, сколько социально значимые».

Кому об этом не знать, как не самому продавцу газет. Не первый год Юлия Федорова, которая когда-то работала в Чувашском книжном издательстве и была директором книжного магазина, продает прессу в газетном павильоне возле МТВ-центра в Чебоксарах. Она немало может рассказать о современной читающей публике.

– Я не согласна с тем, что люди не хотят сегодня читать газеты. Где бы я ни работала, всегда встречаю умных и интересующихся людей, – высказалась Юлия Георгиевна. – Ко мне приходят за периодикой и инженеры, и банкиры, и простые рабочие, и пенсионеры. Но большое значение имеет место, где продают газеты. Люди постоянно куда-то спешат, поэтому современный киоск прессы должен быть прежде всего доступен для горожан: быть на остановке, в оживленном месте, ведь газета – это всегда попутчик, люди берут ее по пути.