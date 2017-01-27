Главное Без боли и страданий Сейчас на учете у онкологов Чувашии состоит более 25 тысяч человек. И хотя в Республиканском клиническом онкологическом диспансере выстроена эффективная работа с пациентами – от ранней диагностики до реабилитации, помочь выздороветь удается не всем. Поэтому развитие паллиативной помощи крайне необходимо.

Во время болезни у людей возникают самые разные проблемы – от психологических и физиологических до социальных. И они не знают, как с ними справиться, несмотря на то, что современные медицинские технологии дают возможность ухаживать за пациентами, в том числе и лежачими, помогая отведенное им время не доживать, а жить качественно и даже комфортно. Медицинские работники и Союз женщин Чувашии решили создать проект, который поможет настроить пациента и его родственников на выздоровление, помочь ему преодолеть негативные эмоции. А в тех случаях, когда выздоровление невозможно, завершить жизнь без боли и страданий.

Проект предусматривает реализацию двух направлений – психологической и социальной помощи. Работа по оказанию психологической помощи пациентам начата еще в 2012 году. Тогда на базе онкологического диспансера был создан центр психологической поддержки. С пациентами диспансера работают профессиональные психологи.

Теперь пришла очередь наладить оказание социальной помощи, когда больной человек нуждается в уходе, а родственники не могут оставаться с ним постоянно по разным причинам, в том числе и потому, что вынуждены работать. Для этого планируется организовать курсы сиделок с последующим созданием соответствующего реестра для нужд пациентов.

По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар Ренаты Федоровой, с онкологическим диспансером будет подписано соглашение о сотрудничестве. Курсы будут проводиться на базе центра.

Метки: Здоровье, Медицина.



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