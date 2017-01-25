Для дороги в «сердце Волги»

Минтранс Чувашии обратился в республиканский Минфин с просьбой предусмотреть средства на разработку проектно-сметной документации по строительству на территории Моргаушского района автомобильной дороги местного значения в рамках инвестиционного проекта «Чувашия – сердце Волги». Естественно, с соответствующей процедурой внесения поправок в закон о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. Об этом шла речь на состоявшемся на прошлой неделе рабочем совещании под председательством вице-премьера – министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина.
Данный проект предполагает формирование современной туристской инфраструктуры и условий для обеспечения комплексом востребованных услуг путешествующих по федеральной трассе М-7 «Волга» и другим магистралям, проходящим по территории республики. Речь идет о создании объектов придорожного сервиса с автостоянками, предприятий торговли и питания, станций технического обслуживания, современных мотелей и кемпингов. Предполагается также возведение баз отдыха с широким спектром услуг, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
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