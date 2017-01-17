Главное По новой схеме Вчера в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским. Обсуждалась подготовка региона к реформе системы управления в сфере отходов и к мероприятиям в рамках Года экологии.

Как отметил Михаил Игнатьев, сегодня в регионе создается комплексная система переработки и утилизации отходов. В частности, в Новочебоксарске на условиях государственно-частного партнерства построен и работает современный мусоросортировочный полигон. Это позволило приступить к ликвидации одной из «горячих экологических точек» республики – рекультивации Пихтулинской свалки.

Глава Чувашии сообщил, что регион готов перейти на новую систему управления отходами уже в 2017 году, в разработанной территориальной схеме по обращению с отходами предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов, создание которых позволит полностью «закрыть» проблему с отходами.

По итогам встречи Сергей Донской выразил готовность посетить республику в текущем году и ознакомиться с ходом реализации проектов в сфере охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Метки: Михаил Игнатьев, Экология.



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