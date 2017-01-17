Михаил Игнатьев обратится с ежегодным Посланием Госсовету и народу Чувашии

В пятницу, 20 января, в 12.00 в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.

В Послании будут обозначены стратегические направления развития региона, основные векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу. При подготовке документа учитывались предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.

Послание будет транслироваться в режиме реального времени на Национальном телевидении и Национальном радио Чувашии, а также на Официальном портале органов власти Чувашской Республики www.cap.ru.