Целый день книжных подарков

14 февраля состоится первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». В Чебоксарах в этот день будет организована Ярмарка книгодарения, которая развернется в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке.

Организатор акции – Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали и вам не жалко их подарить, смело несите в библиотеки.

Участниками акции могут стать все. Сбор в республиканской детско-юношеской библиотеке и во всех центральных районных библиотеках уже начался и продолжится до 12 февраля.

На ярмарке также можно будет обменять прочитанные книги на «новые». Планируются и встречи с писателями.