Журналисты Чувашии отметили сразу два дня печати

С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ ИДЕЯМИ

Корреспонденты и главные редакторы ведущих республиканских и районных газет, издатели и полиграфисты, распространители печатной продукции, опытные мастера и ветераны телевидения, радио и печатного слова собрались в минувшую субботу в Чувашской государственной филармонии в Чебоксарах. И не затем, чтобы освещать очередное культурное событие в республике или участвовать в большой пресс-конференции. В этот день, объединивший два профессиональных праздника – российской и чувашской печати, героями заметок, репортажей и интервью стали сами журналисты.

В фойе филармонии представителей СМИ республики встречали студенты отделения журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. На втором этаже для виновников торжества оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением маэстро Мориса Яклашкина исполнял шедевры классической музыки. Здесь же была развернута выставка книжных новинок и раритетной печатной продукции. Журналисты оставляли свои автографы и пожелания коллегам на специальном стенде. А обаятельные мимы на ходулях развлекали почетных гостей и провожали их в концертный зал.

По данным Управления Роскомнадзора по Чувашии, в республике зарегистрировано 157 средств массовой информации, из них 122 периодических печатных издания, 32 электронных СМИ, 2 информационных агентства и 1 электронное периодическое издание.

«Сегодня в средствах массовой информации республики трудятся искренние и талантливые люди, душой болеющие за свое дело, настоящие патриоты, – приветствовал журналистов Глава Чувашии Михаил Игнатьев, поднявшись на сцену. – Уверен, что 2017 год, объявленный в Чувашии Годом Матери и Отца, а в России – Годом экологии, вы начинаете с чистыми помыслами и интересными идеями…»

Михаил Игнатьев также отметил, что журналисты продолжают выполнять важную социальную миссию: просвещают, рассказывают о проблемах общества, укрепляют народные традиции. И пожелал представителям медиасферы больше писать о людях, тружениках, знаменитых земляках. «На их примерах нужно воспитывать молодежь, вдохновлять ее на добрые дела», – объяснил руководитель региона.

Подводя итоги 2016 года, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Александр Иванов отметил, что республиканская пресса достигла серьезных успехов. 32 издания вошли в перечень социально значимых СМИ, в их числе и наша газета «Советская Чувашия». «Некоторым изданиям удалось не только сохранить, но и увеличить подписные тиражи. Однако есть газеты, тираж которых упал в два раза», – сообщил министр о проблеме, но все же выразил уверенность, что республиканской прессе не стоит отказываться от печатного формата в пользу электронной версии, просто нужно дополнять его новыми инструментами, максимально используя информационные ресурсы.

Ушедший год был богат и на круглые даты в медиасфере. Юбилеи отметили газеты «Хыпар», «Танташ», «Республика», редакции многих районок. Сразу три круглые даты отпраздновала ГТРК «Чувашия»: 90 лет исполнилось службе радиовещания, 55 – телевидению и 20 лет – студии «Чебоксары ТВ». Пять лет со дня основания отметило Национальное телевидение Чувашии. Большой праздник ждет всех нас и в этом году: ведущему республиканскому изданию на русском языке, газете «Советская Чувашия», исполняется 100 лет. В честь предстоящего юбилея на большом экране был показан видеоролик, подготовленный продюсерским центром «Uma». 100 лет отметит в этом году и газета «Алатырские вести».

По традиции в праздник лучшим работникам отрасли, победителям конкурсов среди журналистов и СМИ были вручены награды и премии. Среди награжденных и «молодая» редакция газеты «Таван Ен», коллектив которой в основном состоит из сотрудников до 35 лет. В этом году у газеты тоже свой юбилей, летом ей исполнится 85. «Молодежи, начинающим журналистам, я желаю терпения и упорства, понимания того, что сразу много денег нигде не платят, что нужно держаться за свою профессию, набираясь опыта у мудрых мастеров слова, – сказала главный редактор газеты Татьяна Вашуркина. – А всем нашим СМИ, в том числе и коллегам-юбилярам, – интересных событий и героев, больших тиражей и, конечно, верных читателей, ведь это праздник и для них тоже, потому что вместе с ними мы делаем общее дело».

МНЕНИЯ

Алексей БЕЛОВ, директор Национальной телерадиокомпании Чувашии:

– Телевидение, безусловно, связано с печатными СМИ. Мы всегда идем рука об руку, постоянно обмениваясь своим опытом. Нам есть чем поделиться. На радио и телевидении в основном новостной формат, идет быстрая подача информации, но и аналитических программ немало, и тут мы стараемся учиться у наших коллег из газет. В частности, тесно сотрудничаем с «Советской Чувашией». 100-летие газеты – это большой праздник для всей журналистской общественности. Ведь «Советская Чувашия» – это флагман среди газет, который идет впереди всех, это пример того, как на протяжении долгого времени можно оставаться в фарватере событий, освещать ключевые позиции, сохранять доверие своих читателей. Я дружу с газетой с детства, ведь в нашей семье ее всегда выписывали, и главные новости республики узнавал, прежде всего, с ее страниц. И даже теперь, когда бываю в редакции и листаю ее подшивки, у меня возникает чувство чего-то родного, домашнего… Для меня это неразрывные вещи.

Любовь ШИПЕЕВА, заместитель главного редактора газеты «Грани»:

– Минувший год ознаменовался для редакции нашей газеты большими и маленькими победами. Но главное – удалось сохранить нашего читателя. Мы стараемся помочь людям решить их проблемы, ответить на наболевшие вопросы, они же, в свою очередь, подсказывают нам темы. Благодаря такому взаимодействию наш тираж не только сохраняется, но даже немного растет.

Думаю, по тому же принципу работает и газета «Советская Чувашия», которая в первую очередь ориентирована на своего читателя. И в юбилейном году хочется пожелать редакции плодотворного труда. «Советская Чувашия» – это главная газета нашей республики. Самые основные направления мы всегда сверяем по этой газете. Дружим с редакцией и считаем, что ее коллектив – один из самых высокопрофессиональных.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

?? Пятиминутный видеоролик, посвященный 100-летию «Советской Чувашии» и рассказывающий об одном дне из жизни газеты, теперь можно посмотреть и на нашем сайте.

?? На торжестве журналистам пришлось освещать не только событие, но и сам концертный зал – с помощью маленьких фонариков, подаренных им в качестве символа профессионального праздника.