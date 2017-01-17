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Лиана ЛУЗИНА: Санаторий – незаменимый этап реабилитации

Десять лет назад в Чувашии появился детский противотуберкулезный санаторий для реабилитации выздоравливающих детей. Насколько важен этот процесс, рассказывает главный врач санатория «Чуварлейский бор» Лиана Лузина.
– Кто лечится в санатории и насколько важно пройти здесь реабилитацию?
– В нашем санатории могут лечиться дети любого возраста – от новорожденных до 17 лет, малыши приезжают сюда со своими мамами по путевке «Мать и дитя». Курсы лечения у всех разные – от трех до шести месяцев.
Большинству больных детей показано лечение в местных санаториях, в привычном климате, где высока эффективность терапии. В отличие от стационара у нас широко используются природные факторы, но при этом мы находимся в тесном контакте с лечащими врачами, которые отправили детей к нам, чтобы сохранить этапность и преемственность лечебного процесса.
– Санаторий «противотуберкулезный», значит ли это, что он работает только с детьми, которые восстанавливаются после болезни?
– Восстановление детей после болезни – лишь одна из наших задач. Такие пациенты проходят у нас превентивное лечение и курсы антибиотикотерапии. Это дети I­III групп диспансерного учета, переболевшие активными формами туберкулеза и закончившие больничный этап лечения, а также после оперативных вмешательств на легких.
Но основным контингентом санатория являются дети из «групп риска» по заболеванию туберкулезом в сочетании с другими неблагоприятными факторами. В такую группу пациентов входят дети, контактирующие с больными туберкулезом, а также дети с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью, дети с поствакцинальными осложнениями, а также часто болеющие дети и дети, состоящие на учете у фтизиатра.
– Какое лечение предлагает санаторий?
– Больным I и II групп диспансерного учета назначаются антибиотики. Отмечу важный момент. У нас имеются две лаборатории, клинико-­диагностическая и биохимическая, что позволяет постоянно контролировать действие лекарственных препаратов, а с помощью диаскин-­теста мы определяем эффективность лечения.
Обязательно лечим сопутствующие заболевания: гастроэнтерологические, бронхолегочные, заболевания почек. Это дает возможность предупредить развитие побочных реакций и улучшить общий исход лечения.
Всем детям назначается физиотерапия. Для каждого разрабатываем индивидуальную программу физиолечения, стимулирующую защитные силы организма, улучшение сна и аппетита, вентиляцию легких. Применяем электролечение, магнито­лазерную терапию, светолечение. В ингалятории, где проводится аэрозоль­терапия, установлены ультразвуковые ингаляторы и небулайзеры.
– Но все это ребенок может получить и в дневном стационаре поликлиники, зачем для этого ехать в «Чуварлейский бор»?
– Преимущество в том, что у нас сочетаются климатические факторы и реабилитационные мероприятия. Наше лечение включает медицинский массаж, лечебное питание, тренирующий режим дня, лечебную физкультуру: комплексы упражнений для больных бронхолегочными заболеваниями, сколиозом, плоскостопием. Кроме того, наша водолечебница оборудована водной кафедрой, душем Шарко и инфракрасной сауной. И, конечно, мы используем природные факторы: солнечные и воздушные ванны во время отдыха или в движении, гимнастические упражнения, спортивные игры, прогулки.
– Какие новые реабилитационные и оздоровительные технологии появились или планируются в вашем санатории?
– В июне мы начали использовать метод энтеральной оксигенотерапии – открыли зал приема кислородных коктейлей. На очереди внедрение арома-­ и ионотерапии, лечение горным воздухом, грязями и открытие соляной пещеры.
– Дети лечатся в санатории долгое время, а как же учеба? И как организован их досуг?
– Обучение младшеклассников проводится в санатории, а учащиеся 5–11­х классов занимаются в общеобразовательной средней школе в селе Чуварлеи. В санатории опытные педагоги. Кроме лечения дети должны получать дополнительное развитие, поэтому работают кружки, библиотека, спортивные секции, проводятся конкурсы и соревнования. В музыкальном зале дети занимаются вокалом и хореографией. Для самых маленьких пациентов есть игровые комнаты с игрушками и развивающими настольными играми.
Есть площадки, где ребята могут играть в футбол, волейбол, баскетбол, в настольный теннис, заняться терренкуром, покататься на велосипедах, а в зимнее время – на лыжах и на санках. Мы организуем поездки детей в кинотеатры, музеи, на конезавод.
– Как попасть в санаторий на лечение?
– Санаторий ежеквартально выделяет путевки медицинским организациям республики в соответствии с предоставленными данными о детях, состоящих на диспансерном учете. Если ребенок относится к одной из трех групп: инфицированных туберкулезом, контактировавших с больным туберкулезом или находится в группе риска по заболеванию туберкулезом, нужно обратиться к участковому педиатру или врачу-­фтизиатру для получения путевки на санаторно-­курортное лечение.

Елена КИРИЛЛОВА

Фото с сайта санатория
? За время существования санатория, с 2006 года, оздоровление получили более 4 тысяч детей из Чувашии.

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17.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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