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11:10 12.01.2017
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  • Семен on Глава Чувашии провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром
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    В Год человека труда лучшими признаны «Чебоксарские адреса», «Неиссякаемые родники» и «Разговор по душам»

    ЖУРНАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

    По традиции накануне Дней российской и чувашской печати Союз журналистов Чувашии определился с победителями трех своих основных конкурсов.
    Лауреатами Республиканской журналистской премии имени Семена Эльгера решением жюри были признаны шеф-редактор студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия» Ольга Петрова – за цикл историко-просветительских программ «Чебоксарские адреса» и старший редактор радиовещания НТРК Владимир Егоров за авторский проект «Икселми салкуссем» (Неиссякаемые родники).
    Премия имени Николая Никольского нынче по праву досталась внештатному корреспонденту «Самраксен хасаче» (Молодежная газета) Альбине Любимовой (Юрату). Серия ее публикаций под рубрикой «Чуна усса каласар» (Разговор по душам), по мнению жюри, в полной мере соответствует требованиям конкурса – этой премии удостаиваются журналистские произведения, посвященные теме национального возрождения чувашского народа, укрепления дружбы между народами.
    Как известно, минувший год был объявлен в Чувашии Годом человека труда, и потому неудивительно, что серия публикаций на одноименную тему принесла победу редактору отдела экономики батыревской районной газеты «Авангард» Ольге Павловой. Она стала лауреатом республиканской журналистской премии имени Леонида Ильина.
    По словам председателя Союза журналистов республики Валерия Комиссарова, все представленные творческие работы были профессиональными и очень качественными. Каждая из них достойна похвалы.
    Согласны с этим и в Мининформполитики республики, ведь в профессиональном мастерстве «состязались» члены Союза журналистов России, работающие в средствах массовой информации, информационных агентствах, пресс-службах и других медиаструктурах Чувашии, а также в изданиях, выходящих на чувашском языке в различных регионах страны. Но конкурс есть конкурс, он всегда выявляет лучших из лучших.
    К слову, печатная версия проекта Ольги Петровой «Чебоксарские адреса» публиковалась и на страницах газеты «Советская Чувашия». Наши читатели в своих письмах неоднократно проявляли особый интерес к этой рубрике. Отмечали, что исторические очерки автора позволяют по-новому взглянуть на Чебоксары, их архитектуру и жителей города.
    Журналисты «Советской Чувашии» разделяют радость и победу коллег, поздравляют их и от души желают дальнейших творческих успехов. Пусть каждый из вас, независимо от того, как он приходит к своему читателю, зрителю или слушателю, заставляет его думать, анализировать, сопереживать.
    Чествовать лауреатов республиканских журналистских премий будут в субботу, 14 января, во время празднования Дней российской и чувашской печати в филармонии. Начало в 10 часов.

    Ольга ПЕТРОВА, шеф-редактор студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия»:
    – Мне до сих пор не верится! Я, еще будучи студенткой, узнала о существовании премии имени Эльгера, но никогда себя к ней «не примеряла». Эта премия существует с 1974 года, и ее лауреатами становились просто легендарные люди, причем не только журналисты, но и писатели. И если бы не настойчивые просьбы заведующего кафедрой журналистики ЧГУ Анатолия Данилова, я сама бы даже не додумалась выставить программу на конкурс. И до последнего была уверена, что мне ничего точно не дадут, что члены конкурсной комиссии скажут: да рано ей еще получать такую награду! Я посмотрела список лауреатов, им всем на момент получения премии хотя бы 40 лет, но было, а большинству даже гораздо больше. И мне кажется, я самый молодой обладатель премии имени Эльгера. И никому из нашей творческой бригады, работавшей над циклом, сорока еще нет. А еще приятно то, что все члены комиссии единогласно высказались за «Чебоксарские адреса». Как мне объяснили, такое бывает редко. Спасибо вам отдельное!
    Кстати, о самом Семене Эльгере мы рассказывали в выпуске «Адресов», посвященном Дому крестьянина. В этой гостинице он встречался с белорусским поэтом Янкой Купалой.

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    13.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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