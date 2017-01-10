Главное, Новости Чебоксары готовятся к Крещению В столице республики началась подготовка к православному празднику Крещение Господне. Уже выбраны места для организации прорубей, обговариваются их обустройство, доставка людей, сообщает Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары.

Так, около Свято-Троицкого мужского монастыря будут вырублены четыре проруби, в них будут помещены купели с перилами и лестницами для безопасного спуска в воду. К самим иорданям построят пешеходные трапы, установят турникеты для упорядоченного выхода на лед.

Как и в прошлые годы, рядом с купелями установят палатки для переодевания с обогревом и освещением, неподалеку будут работать торговые ряды с выпечкой и горячими напитками.

Принимать гостей готовится и Заволжье. По информации Заволжского территориального управления, дань православной традиции там ежегодно отдают не менее 300 человек, многие прибывают из Чебоксар на снегоходах. Для паломников в Сосновке не только подготовят прорубь, но еще зажгут на берегу костер и организуют чай для желающих.

Около всех оборудованных купелей будет организовано дежурство пожарной охраны, скорой медицинской помощи, спасателей. Кроме того, информирует управление, любители крещенских купаний могут по своей инициативе окунаться в природных источниках, расположенных у чебоксарских храмов. По согласованию с руководством города к этим объектам будут направлены наряды полиции для обеспечения общественной безопасности. Фото cap.ru

? У Свято-Троицкого мужского монастыря любителей крещенских купаний ждут четыре купели.

Метки: Новости, Праздник, Религия, Чебоксары.



Метки: Главное A A A