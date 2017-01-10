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    Главное, Земля и люди
    Оседлал страуса, как мустанга…

    БОЛЕЕ 200 ОСОБЕЙ ДИКОВИННЫХ ПТИЦ СОДЕРЖАТСЯ ВО ДВОРЕ ДЕРЕВЕНСКОГО ЛЮБИТЕЛЯ

    С птичьего выгульного двора Егора Егорова, что в деревне Новые Ачакасы Канашского района, вслед за трактором неспешно вышла австралийская страусиная пара. Самец по «просьбе» хозяина послушно вернулся на двор, а молодая самка на трехпалых лапах размашистыми шагами, распугивая прохожих, направилась в сторону сельского магазина. Пришлось Егору Васильевичу догнать непокорную птицу, прыгнуть на нее, как на коня, свалить на землю, связать лапы крепкой бечевкой, погрузить на тракторную тележку и привезти на птичий двор…
    Не каждому под силу оседлать эту строптивую птицу, хотя, как повествует Интернет, «страуса можно оседлать и ездить на нем верхом. В Африке и местами в США все еще практикуют страусиные скачки». Между тем птица эта ударом лапы может не только искалечить человека, но и убить… А в хозяйстве Егора Егорова (в деревне его все зовут Юркой) две пары страусов, африканских и австралийских, и полугодовой страусенок эму.
    Как же оказались эти диковинные птицы в чувашской глубинке? Тут надо начинать издалека. Жила-была семья Егоровых в Новых Ачакасах, растила двух дочерей. Глава семьи с супругой трудились в совхозе «Советская Армия». Получивший диплом зоотехника в Вурнарском совхозе-техникуме Егор не чурался никакой работы: трудился и скотником, и бульдозеристом, и коров доил на ферме, и хлеба убирал на зерноуборочном комбайне. Людмила Леонидовна под стать супругу была и телятницей, и дояркой, и осеменатором, и лаборанткой, и фермой руководила. Одним словом, жизнь текла своим чередом.
    Но тут случилась авария на Чернобыльской АЭС, и военкомат направил Егора Егорова, как и тысячи других ликвидаторов, наводить там порядок. Ему приходилось, облачившись в свинцовую кольчугу, в течение трех дней подниматься на крышу того самого злополучного четвертого реактора. Ненадолго, всего на две минуты. Затем их сменяли другие. Но хватило времени нахвататься радиации, даже сверх меры…
    Пышущий здоровьем Егор домой вернулся инвалидом. Но не опустил руки бывший совхозный механизатор. Знал, что о своем здоровье придется заботиться самому. Первым делом завел в хозяйстве перепелок. Он вычитал, что яйца этих обитателей ржаных полей отлично выводят радиацию. Затем на хозяйственном дворе поселились цесарки – серая, белая, палевая. Их мясо также полезно для организма. Позже появились красавцы павлины, фазаны, индюки, страусы…
    Теперь выгульный двор Егора Егорова превратился в настоящий птичий базар. Одних только кур 13 пород. Самые крупные – серебристая брама, самые «мелкие» – китайская шелковистая. А всего у любителя диковинных птиц содержится более 200 особей. Теперь представьте, какой за ними нужен уход…
    Как рассказывает сам Егор Васильевич, заболевших птиц и животных (у бывшего зоотехника содержатся пони Тростник и маленький жеребенок Звездочка, вислобрюхие вьетнамские свиньи, кролики трех пород – есть даже новозеландский рыжий) лечит только отварами трав, никаких лекарств. И сам их не принимает – только травы.
    В мечтах у Егора – приютить у себя пару лебедей. И пруд бы вырыл специально для них, но негде. За огородом любитель живности нынче выкопал внушительных размеров водоем – хочет запустить туда японских карпов кои (цветной карп). Это декоративная разновидность домашнего карпа, самая популярная в мире рыба для содержания в садовых водоемах.

    …Материал об интересном человеке был уже подготовлен к печати, как заверещал сотовый телефон: «Из Казани привез двух уток и одного селезня породы «индийские бегуны». При ходьбе они не переваливаются с боку на бок, а быстро бегают. Отсюда и название. За сезон утка-несушка приносит до 230 яиц»…

    Василий ЛАПИН, Канашский район

    Фото автора
    ?? Африканский страус по кличке Иван в большой дружбе с Егором Егоровым.

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    Метки: Главное, Земля и люди, .

    11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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