Они были первыми

О ЛЮДЯХ, В РАЗНЫЕ ГОДЫ ВОЗГЛАВЛЯВШИХ ГАЗЕТУ

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ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ КУБАРЕВ (1895–1975)

Один из организаторов печати в Чувашии Геннадий Кубарев родился в селе Большие Кошелеи Цивильского уезда (теперь село Комсомольское). Окончил Ядринское реальное училище, два курса Киевского коммерческого института. С 1918 по 1920 год – секретарь Ядринского уездного комитета РКП(б), редактор ядринской уездной газеты «Красный клич». В 1920 году занимал должности заведующего агитационно-пропагандистским отделом Казанского губкома РКП(б), секретаря Краснококшайского уездного комитета партии.

В июне 1920 года, после образования Чувашской автономной области, Геннадия Кубарева назначили редактором газеты «Чувашский край». С 1921 года он одновременно занимал должность заведующего агитационно-пропагандистским отделом Чувашского обкома РКП(б).

В 1922 году Геннадий Павлович был переведен в Татарскую АССР и назначен заместителем редактора газеты «Известия Татарского ЦИКа». В начале 1923 года по распоряжению ЦК партии он направляется на юг России и Северный Кавказ, где до 1942 года находился на журналистской работе. С октября 1942 года – редактор заводской газеты «За большевистскую стройку» в г. Березники Пермской области. С апреля 1943 года – председатель Краснодарского краевого комитета радиовещания. В 1944 году Геннадий Кубарев возглавил Смоленский областной комитет радиовещания. В 1952–1958 годах трудился в редакциях различных газет Смоленской области.

Геннадий Павлович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ (1897–1982)

В этом году одновременно со столетним юбилеем нашей газеты мы будем отмечать и 120-летие со дня рождения одного из первых ее редакторов Валентина Александровича Смирнова-Ульяновского. Журналист, писатель, драматург, член Союза писателей СССР, он оставил заметный след не только в истории печати Чувашии, но также литературы и театра.

Родился Валентин Смирнов 11 августа 1897 года в г. Сингелей Симбирской губернии. После окончания Симбирского ремесленного училища начал работать помощником мастера, потом был определен чертежником на судостроительный завод.

В 1919 году Валентин переехал в город Алатырь и устроился конструктором на механический и литейный завод. Здесь он проявил себя грамотным специалистом и активным участником построения новой жизни. Вступив в том же году в комсомол, он вскоре был избран делегатом III Всероссийского съезда РКСМ.

Активная общественная деятельность привела Валентина Александровича в журналистику и литературу. Он писал стихи революционного и агитационного содержания, совместно с молодыми литераторами и журналистами Алатыря принял участие в создании журналов «Почтовый муравейник» и «Факел». Писал стихи, очерки, фельетоны, рассказы. Проявил он себя и как мастер художественного слова. В 1922 году в Алатыре вышла первая книга «Атаман» Валентина Смирнова (до 1924 года псевдоним Смирнов-Симбирский, потом Смирнов-Ульяновский). Вдохновляющие образы борцов-революционеров созданы им в драмах и повестях о Н.Г. Чернышевском – «Великая жизнь», «Чернышевский», «Великий демократ», о А.Н. Радищеве – «Сын Отечества», о революционном движении в Поволжье – «Накануне», «Зарево над Волгой» и других.

Коммунист Валентин Смирнов (в партию он вступил в январе 1921 года) в 1922 году Алатырским укомом ВКП(б) был направлен сотрудником в редакцию уездной «Трудовой газеты». В феврале 1924 года назначен ответственным редактором газеты. В 1927–1928 годах при ней выпускал сатирический журнал «Кочедык».

В 1929 году редакция «Трудовой газеты» переехала из Алатыря в Чебоксары и начала выходить здесь под новым названием «Красная Чувашия». Два года ее редактором оставался Смирнов-Ульяновский.

В 1932 году Валентин Александрович переехал в Саратов. Здесь он работал редактором газеты «Саратовский рабочий» и альманаха «Литературный Саратов», главным редактором книжного издательства, заведовал литературной частью Саратовского драматического театра им. К. Маркса. С 1938 года жил литературным трудом.

В годы Великой Отечественной войны Валентин Смирнов-Ульяновский добровольцем ушел в народное ополчение, воевал в должности политрука роты. За организацию сбора средств для Красной Армии, приобретение коллективом театра четырех самолетов для фронта Валентин Александрович получил две личные благодарственные телеграммы от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

За большие успехи на литературном поприще Валентин Смирнов-Ульяновский был награжден орденом «Знак Почета», многими медалями.

Подготовил Владимир ЖЕБИТ

Фото www.gia.archives21.ru

? В 1933 году редакция газеты» Красная Чувашия» располагалась в Чебоксарах в одноэтажном кирпичном здании на улице Розы Люксембург.

? Так выглядел первый номер газеты «Красная Чувашия».