ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:06 10.01.2017
В Чебоксарах начали готовиться к Крещению
13:51 10.01.2017
Чебоксарские кавээнщики примут участие в Фестивале КиВиН-2017
12:01 10.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил чебоксарскую долгожительницу Ксению Редькову с вековым юбилеем
9:45 10.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
12:27 09.01.2017
 3
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
  • Аноним on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • снова Саратов on Затянем часовые пояса?..
  • Володя on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
    		•
    Главное
    Они были первыми

    О ЛЮДЯХ, В РАЗНЫЕ ГОДЫ ВОЗГЛАВЛЯВШИХ ГАЗЕТУ

    Продолжение. Начало в предыдущем номере

    ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ КУБАРЕВ (1895–1975)
    Один из организаторов печати в Чувашии Геннадий Кубарев родился в селе Большие Кошелеи Цивильского уезда (теперь село Комсомольское). Окончил Ядринское реальное училище, два курса Киевского коммерческого института. С 1918 по 1920 год – секретарь Ядринского уездного комитета РКП(б), редактор ядринской уездной газеты «Красный клич». В 1920 году занимал должности заведующего агитационно-пропагандистским отделом Казанского губкома РКП(б), секретаря Краснококшайского уездного комитета партии.
    В июне 1920 года, после образования Чувашской автономной области, Геннадия Кубарева назначили редактором газеты «Чувашский край». С 1921 года он одновременно занимал должность заведующего агитационно-пропагандистским отделом Чувашского обкома РКП(б).
    В 1922 году Геннадий Павлович был переведен в Татарскую АССР и назначен заместителем редактора газеты «Известия Татарского ЦИКа». В начале 1923 года по распоряжению ЦК партии он направляется на юг России и Северный Кавказ, где до 1942 года находился на журналистской работе. С октября 1942 года – редактор заводской газеты «За большевистскую стройку» в г. Березники Пермской области. С апреля 1943 года – председатель Краснодарского краевого комитета радиовещания. В 1944 году Геннадий Кубарев возглавил Смоленский областной комитет радиовещания. В 1952–1958 годах трудился в редакциях различных газет Смоленской области.
    Геннадий Павлович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

    ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ (1897–1982)
    В этом году одновременно со столетним юбилеем нашей газеты мы будем отмечать и 120-летие со дня рождения одного из первых ее редакторов Валентина Александровича Смирнова-Ульяновского. Журналист, писатель, драматург, член Союза писателей СССР, он оставил заметный след не только в истории печати Чувашии, но также литературы и театра.
    Родился Валентин Смирнов 11 августа 1897 года в г. Сингелей Симбирской губернии. После окончания Симбирского ремесленного училища начал работать помощником мастера, потом был определен чертежником на судостроительный завод.
    В 1919 году Валентин переехал в город Алатырь и устроился конструктором на механический и литейный завод. Здесь он проявил себя грамотным специалистом и активным участником построения новой жизни. Вступив в том же году в комсомол, он вскоре был избран делегатом III Всероссийского съезда РКСМ.
    Активная общественная деятельность привела Валентина Александровича в журналистику и литературу. Он писал стихи революционного и агитационного содержания, совместно с молодыми литераторами и журналистами Алатыря принял участие в создании журналов «Почтовый муравейник» и «Факел». Писал стихи, очерки, фельетоны, рассказы. Проявил он себя и как мастер художественного слова. В 1922 году в Алатыре вышла первая книга «Атаман» Валентина Смирнова (до 1924 года псевдоним Смирнов-Симбирский, потом Смирнов-Ульяновский). Вдохновляющие образы борцов-революционеров созданы им в драмах и повестях о Н.Г. Чернышевском – «Великая жизнь», «Чернышевский», «Великий демократ», о А.Н. Радищеве – «Сын Отечества», о революционном движении в Поволжье – «Накануне», «Зарево над Волгой» и других.
    Коммунист Валентин Смирнов (в партию он вступил в январе 1921 года) в 1922 году Алатырским укомом ВКП(б) был направлен сотрудником в редакцию уездной «Трудовой газеты». В феврале 1924 года назначен ответственным редактором газеты. В 1927–1928 годах при ней выпускал сатирический журнал «Кочедык».
    В 1929 году редакция «Трудовой газеты» переехала из Алатыря в Чебоксары и начала выходить здесь под новым названием «Красная Чувашия». Два года ее редактором оставался Смирнов-Ульяновский.
    В 1932 году Валентин Александрович переехал в Саратов. Здесь он работал редактором газеты «Саратовский рабочий» и альманаха «Литературный Саратов», главным редактором книжного издательства, заведовал литературной частью Саратовского драматического театра им. К. Маркса. С 1938 года жил литературным трудом.
    В годы Великой Отечественной войны Валентин Смирнов-Ульяновский добровольцем ушел в народное ополчение, воевал в должности политрука роты. За организацию сбора средств для Красной Армии, приобретение коллективом театра четырех самолетов для фронта Валентин Александрович получил две личные благодарственные телеграммы от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
    За большие успехи на литературном поприще Валентин Смирнов-Ульяновский был награжден орденом «Знак Почета», многими медалями.

    Подготовил Владимир ЖЕБИТ

    Фото www.gia.archives21.ru
    ? В 1933 году редакция газеты» Красная Чувашия» располагалась в Чебоксарах в одноэтажном кирпичном здании на улице Розы Люксембург.
    ? Так выглядел первый номер газеты «Красная Чувашия».

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, , .

    11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Недавние трагические события – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,395 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев