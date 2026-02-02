Возьмёмся дружно за лопаты

В республике 21 февраля состоится необычный субботник. Вместо привычной уборки мусора участники акции будут бороться с последствиями обильных снегопадов. Мероприятие инициировано Главой Чувашии Олегом Николаевым.

На призыв уже откликнулись более 300 сотрудников министерств и ведомств, студенты высших и средних специальных учебных заведений. Разгребать снежные завалы в первую очередь будут около социально значимых объектов.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно выйти субботним утром к своему дому, на ближайшую остановку или в сквер с лопатой в руках и помочь в уборке снега.