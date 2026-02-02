ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед, очевидно, необходим комплексный подход, нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров.

Для решения этих задач запущен национальный проект «Новые материалы и химия». Так, он предполагает, что до 2030 года в России будут реализованы проекты по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов, в их числе перспективные проекты в мало- и среднетоннажной химии. Частные предприятия также реализуют и планируют масштабные инвестиции.

В этой связи обсудим перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции, а также обсудим, какие дополнительные решения нужны для повышения эффективности работы отечественной химической промышленности, компаний и отрасли в целом на внутреннем и на международном рынках, включая вопросы развития производственной инфраструктуры и экспортной логистики».