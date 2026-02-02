Как меняется сфера ЖКХ

В 2025 году по итогам проверок Госжилинспекции Чувашии удалось добиться возврата собственникам почти 3,5 млн рублей необоснованно начисленных средств.

Положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве стало основной темой встречи Главы республики Олега Николаева и руководителя Госжилинспекции Виктора Кочеткова.

Сегодня в регионе — 157 управляющих компаний и около 350 ТСЖ, ЖК и ЖСК. Важно, чтобы каждая организация работала прозрачно, подчеркнул Олег Николаев. Он также указал на необходимость поддержки жилищных предприятий, которые стремятся развиваться и наращивать свой потенциал. В начале января Глава поручил подготовить трехлетнюю программу по обеспечению их отечественной коммунальной техникой через льготный лизинг или поставки по аналогии с агросектором.

Сегодня Госжилинспекция Чувашии, как и другие ведомства, особое внимание уделяет цифровизации. В прошлом году в регионе продолжилась реализация федерального проекта «Госуслуги.Дом», который позволяет жителям многоквартирных домов оперативно решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. По состоянию на январь 2026 года в системе ГИС ЖКХ зарегистрированы почти 150 тыс. пользователей из Чувашии. Мобильным приложением «Госуслуги.Дом» пользуются около 154 тыс. человек.

По этим показателям регион занимает 13-е место в Российской Федерации и 1-е место в Приволжском федеральном округе, а по уровню раскрываемости информации в системе (87%) — 1-е место в ПФО и 5-е место по стране.

Особое внимание уделено информированию жителей: в прошлом году в национальном мессенджере MAX созданы групповые чаты в 4663 многоквартирных домах, в них участвуют уже более 51,2 тыс. пользователей, а управляющие компании и ресурсоснабжающие организации запустили 29 информационных каналов. В 2026 году эти направления получат дальнейшее развитие. Олег Николаев акцентировал внимание на том, что сервисы должны содержать важную и полезную для жителей информацию, которая позволит им ориентироваться в вопросах ЖКХ.

Госжилинспекция Чувашии реализует проект «Электронная инспекция» — в 2026 году выездные проверки будут проводиться с использованием мобильного приложения «Инспектор». Также планируется переход ведения дел об административных правонарушениях на базе государственной информационной системы «Административное производство».

В 2025 году Республиканский центр технического обследования зданий и сооружений завершил экспертизу 368 многоквартирных домов. До июня 2026 года необходимо обследовать 114 объектов, включенных в региональную программу капитального ремонта, а до 2030-го — не менее 1475 жилых зданий.