В Алатыре — парк, в Моргаушах — пруд

В 2026 году в муниципалитетах Чувашии благоустроят 25 общественных пространств. Проекты-победители были определены в ходе Всероссийского голосования, в котором приняли участие более 141 тыс. жителей республики.

К примеру, в Алатыре планируется обновить парк имени 450-летия города. В Канашском округе преобразят пешеходную зону на улице Ильича в Канаше и участок по улице Канашской в деревне Малые Бикшихи. В Моргаушах по улице Комсомольская Площадь продолжится благоустройство вокруг пруда. Территорию у воды выбрали и в Красных Четаях — здесь стартует очередной этап работ в районе трех прудов возле храма Воздвижения Креста Господня.

С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте Минстроя Чувашии. Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».