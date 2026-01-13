СТАНИСЛАВ ТРОФИМОВ,

глава города Чебоксары:

«Совсем скоро в городе стартует масштабная и очень важная программа по капитальному ремонту школ. В 2026 году на капитальный ремонт уходят 18 школ — это значительный шаг к созданию современной, комфортной и безопасной образовательной среды для наших детей. Мы прекрасно понимаем, что такой процесс вызывает много вопросов: как будет организован учебный процесс на время ремонта? Куда будут временно переведены классы? Какие именно работы запланированы? Чтобы вы могли оперативно получать достоверную информацию, с 21 января по 27 февраля в городе будет работать специальная горячая линия по вопросам капитального ремонта школ. На ваши звонки ответят компетентные специалисты управления образования администрации г. Чебоксары. Они дадут подробные разъяснения и консультации по всем интересующим вас темам. Телефоны горячей линии: 23-42-37; 23-42-52; 23-42-45. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00».