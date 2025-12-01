АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

Заместитель Председателя Кабинета министров — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации:

«Чувашия названа лучшим регионом в организации V фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» на ВДНХ. Благодарность от руководства ВДНХ России — признание масштаба, объединение земляков на главной площадке страны и сохранение национальных традиций. Третий год более 150 тысяч гостей, уроженцев Чувашии, встречаются, чтобы принять участие в деловой программе, праздничных мероприятиях. По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в рамках древней традиции «ниме» каждый год отправляем гуманитарную помощь участникам СВО. Яркой, уникальной, красочной традицией стал масштабный хоровод вокруг фонтана «Дружба народов». Как подчеркнул генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров: опыт Чувашии высоко оценен, заинтересованность и поддержка Главы республики и команды помогли приобрести значимость и масштаб в юбилейный год фестиваля. Традицию продолжим. Договоренность о проведении в 2026 году Всечувашского Акатуя на ВДНХ достигнута».