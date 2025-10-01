Высокая награда за родительское служение

Указом Президента России Владимира Путина жительница Цивильского округа Римма Захарова удостоена ордена «Мать-героиня». Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. «От всей души поздравляю Римму Николаевну и всю большую семью с этой заслуженной высокой наградой! Ваш пример вдохновляет каждого из нас, ваша семья — гордость и опора Чувашии. Пусть ваш дом и дальше будет источником счастья и благополучия для всей республики!» — написал руководитель республики в своем канале МАХ. Римма Николаевна и Леонид Иванович Захаровы вырастили шестерых сыновей и четверых дочерей, показывая яркий пример крепких семейных традиций. Олег Николаев отметил, что родители помогают своим детям развивать таланты и становиться достойными гражданами страны, которые будут вносить вклад в будущее Чувашии.
Опубликовано: 17 октября 2025 г.
