Малые формы — большие смыслы

Чебоксары стали призером Всероссийского туристического конкурса видеопрезентаций и фильмов «Диво России». Благодаря ролику о героях чувашских сказок, фигурки которых появились в минувшем году в историческом центре города. Финал конкурса на этой неделе принимал Севастополь. Участником фестиваля мог стать любой желающий — достаточно было снять интересное видео о своем родном крае или путешествии.

В зале Севастопольского театра имени Луначарского собрались и те, кто профессионально занимается видеосъемкой, и любители — музейщики, экскурсоводы, краеведы со всей страны, от Калининграда до Магадана. Номинации разные, чтобы, к примеру, 30-секундным вертикальным роликам, снятым на телефон, не пришлось конкурировать с часовыми фильмами, над которыми работала целая команда со специальным оборудованием. «Сейчас любой человек, обладая телефоном с камерой, может сделать ролик, — сказал член жюри, шеф-редактор Первого российского национального канала Дмитрий Кутявин. — Главное, что мы оцениваем — чтобы была мысль, целеполагание и понимание своей целевой аудитории. А вертикально-горизонтально — это уже второй вопрос».

Конкуренция высокая: так, в подноминации «Регионы России», куда Чебоксарский туристско-информационный центр выставил ролик «Легенды чувашского края» — 28 участников. Смотришь эти работы, и тянет немедленно собрать чемодан или рюкзак — кому что привычнее — и отправиться то ли в Козьмодемьянск, то ли в Смоленск или вообще махнуть на берег Охотского моря, чтобы вместе с героиней одного из сюжетов готовить на костре только что выловленных крабов.

Все ролики и фильмы можно найти на страницах конкурса «Диво России» ВКонтакте и Рутубе. Каждый месяц они набирают от 3 до 7 млн просмотров. Как рассказывал Дмитрий Кутявин, очень часто для таких роликов даже озвучка не нужна, потому что люди смотрят их на работе, втайне от коллег, без звука, когда планируют отпуск.

Фестиваль «Диво России» придумали 12 лет назад не только для того, чтобы поддержать тех, кто снимает в жанре тревэл. Главная идея — продвинуть туристические локации страны. Слоган конкурса «Попробуй удиви». И жюри в первую очередь отмечает тех, кто открывает города и целые регионы с новой стороны. Взять тот же Крым, который у большинства ассоциируется исключительно с пляжами и санаториями, чуть у меньшего количества — с южнобережными дворцами и парками. И совсем мало тех, кто знает про пещерные города и монастыри. А именно такой полуостров показывает нам ролик «Таинственный Крым», снятый в горах.

Или вот семья Бубновых из Удмуртии открыла для себя и зрителей зимний Байкал. Казалось бы, что про него уже расскажешь? Набери в поисковике «Байкал видео», и выпадет столько роликов, что года не хватит их все посмотреть. Но, тем не менее, фильм Дениса и Артемия Бубновых «Байкал. Большое приключение в Сибири» увидели уже десятки тысяч человек. По мнению авторов, интерес у аудитории вызывает их рассказ о том, чем там могут заняться представители разных поколений одной семьи, и какие у них будут впечатления. А ради чего мы вообще включаем какое-то видео? Ну, конечно, ради эмоций.

Чебоксары знакомили зрителей с новыми достопримечательностями — героями чувашской мифологии. Вообще говорят, если хочешь понять душу народа, начни с его сказок. Как же мало у нас сказок про любовь, про подвиги во имя любимой, борьбу добра и зла, и как много — про трудолюбие. Вы читали про красавицу Плаги, чья скульптура стоит на Московской набережной у пляжа? Слово «красавица» как будто применяется в уничижительном смысле. Красота в число достоинств девушки у чувашей явно не входила.

Росла у родителей красивая девочка, они любовались ее лицом и работать не заставляли, будто берегли такое сокровище. Но вышла Плаги замуж, попала в дом мужа и тоже думала, что будет гулять да глядеться на свое отражение в зеркале. Недели хватило свекру, чтобы приучить ее к труду. Метод он выбрал простой и суровый: кто не работает, тот не ест. Так что только кажется, что скульптуры крохотные и это малые архитектурные формы, но смыслы за ними еще какие большие! У участников конкурса будет возможность увидеть фигурки из латуни своими глазами. Чебоксары готовятся принимать в декабре Международный фестиваль «Диво Евразии».

Наши соседи из Марий Эл взяли 13 наград — и это рекорд фестиваля. Но они выставили работы почти во всех подноминациях. Впрочем, диплом победителя на таких конкурсах — лишь приятное дополнение. Самое главное — возможность пообщаться с людьми из разных регионов, подсмотреть идеи, получить новую порцию вдохновения и новые знания на мастер-классах от членов жюри. Это эксперты в области туризма, а также режиссеры и редакторы федеральных телеканалов и креативных агентств. Это не то жюри, которое то ли смотрит работы, то ли нет, а потом за закрытыми дверями решает, кому дать награду. Один из принципов фестиваля — полная открытость.

«Мы не просто где-то отсматриваем фильмы и потом объявляем победителей, — объяснил Сергей Кривцов, основатель фестиваля и сопредседатель его оргкомитета. — Все это проходит вживую, открыто, при участии всех финалистов, которые слушают экспертов, что те отмечают в данном проекте, на какие ошибки указывают».

Причем проговаривают все — от технических моментов до творческих. Терпеливо объясняют, что даже 30-секундный ролик нуждается в сценарии, а снимая интервью на телефон, неплохо бы иметь микрофон. Хотя в основе любой работы, конечно, идея. Она и оценивается в первую очередь. Вообще эти видеоэкскурсии можно смотреть бесконечно, планировать, куда отправиться в отпуск или путешествовать мысленно, но самое главное — снова и снова влюбляться в Россию.