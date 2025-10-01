Строительство частного дома в Чувашии в среднем обходится в 6 млн рублей

Статистику приводит портал строим.дом.рф — цифровой суперсервис для реализации механизма эскроу в индивидуальном жилом строительстве (ИЖС). Он запущен в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По данным сервиса, самый дорогой регион для строительства дома — Камчатский край (9,9 млн рублей), а самая доступная средняя стоимость — в Магаданской области (3,7 млн рублей).

Минстрой Чувашии напоминает, что с 1 марта в ИЖС действует система эскроу-счетов, обеспечивающая полную финансовую защиту граждан. Теперь на строительство частного дома по эскроу можно направить как федеральный, так и республиканский материнский капитал. Кроме того, программы семейной и IT ипотеки предусматривают строительство дома только с использованием безопасной схемы.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, в республике по эскроу-механизму сейчас возводится 73 частных дома общей площадью более 7 тыс. кв. м, шесть из них находятся на стадии завершения. Еще по 12 объектам ведутся договорные работы. Право собственности на первые 10 домов, построенных по новой системе, уже оформлено.

В регионе аккредитованы 32 подрядные организации, работающие с эскроу-счетами. Выбрать надежного застройщика и ознакомиться с каталогом из 1045 типовых проектов домов можно на официальном портале строим.дом.рф.