В Чебоксарах проходит суперфинал Всероссийского детского фестиваля дворового футбола

От уверенных «Ласточек» до грозного «Рубина»

В Чебоксарах проходит суперфинал седьмого Всероссийского детского фестиваля дворового футбола в формате 6 на 6.

На соревнованиях выступают более 600 юных игроков из 39 регионов страны, включая новые территории. За кубки и медали сражаются 32 команды мальчиков и 27 коллективов девочек 2011-2012 годов рождения. Каждый участник преодолел квалификационный барьер в виде регионального отбора, чтобы попасть в суперфинал.

Любопытно, что утром перед стартом турнира, 16 октября, погода преподнесла сюрприз со знаком минус — на горизонте возникли тучи и полил сильный дождь, который мог внести серьезные коррективы в игровые планы команд. Некоторые ребята даже проводили разминку под ливнем. Но за несколько минут до начала открытия состязаний из темных облаков выглянуло солнце, которое уже никуда не уходило до позднего вечера.

Во время торжественной церемонии открытия Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов пожелал всем командам честной и яркой борьбы, незабываемых эмоций, а также веры в себя и свой коллектив.

Отметим, что в первые два дня соревнований поединки мальчиков проходят на стадионе «Спартак», а девочки играют на «Олимпийском». Юные футболистки из команды «Калтасы» приехали в Чувашию из Республики Башкортостан. Кстати, коллектив представляет село с населением чуть более четырех тысяч человек. Стоит сказать, что «Калтасы» с большими приключениями добились путевки в суперфинал. По ходу финала регионального этапа девочки уступали соперницам, но включили прессинг на полную мощь и одержали волевую победу. Нападающий коллектива Эльмира Тимиршина призналась, что к фестивалю команда готовилась весьма серьезно — были различные беговые упражнения с высокой интенсивностью, усиленная нагрузка. «Я чувствую себя подготовленной на 100% и хочу забить на турнире минимум четыре-пять голов», — добавила Эльмира.

Среди большого количества участников фестиваля выделялись девочки из команды «Ласточки» из Калининграда — они были в шапках-ушанках с гербом России, этот головной убор стал талисманом коллектива. В интервью корреспонденту «СЧ» футболистка Алиса Соловьева заявила, что «Ласточки» никому не оставят шансов и всех победят. «Я считаю, что наша команда является одним из главных фаворитов — тренируемся практически без перерыва, придумали специальные комбинации под соперников», — поделилась Алиса.

Кстати Команда «Бокс» из Новочебоксарска заняла второе место в группе «Л», где сыграла две ничьи — 2:2 против «Нефтяника» из Ульяновской области и 1:1 с «Форвард ДОЛ Рассвет» из Новосибирской области. В результате девочки продолжат бороться за 10-18 места.

Корреспондент «СЧ» даже не подозревал, что волею жребия команды «Калтасы» и «Ласточки» попали в одну группу под литерой «А». В очном матче успех сопутствовал «Ласточкам» — 3:1, они продолжают борьбу за главный трофей. Коллектив из Башкортостана, заняв третье место, будет сражаться в схватке за итоговые 19-27 места.

В свою очередь, на стадионе «Спартак» кипели нешуточные страсти в противостояниях между командами мальчиков. Ребята играли два тайма по 15 минут одновременно на четырех площадках. Здесь Чувашию представляет также новочебоксарский «Бокс». В первом поединке коллектив из города химиков соперничал с «Лидером» из Красноярского края.

После стартового свистка хозяева соревнований ринулись в атаку. Юные кудесники мяча из Новочебоксарска всеми силами стремились забить гол, но каждый раз их замысел разгадывала оборона соперника. Показалось, что игрокам немного не хватало скорости, а также открываний под острые проникающие передачи.

Время шло, наступил второй тайм, волнительный момент… В течение непродолжительного отрезка времени «Бокс» пропустил дважды. Задача моментально усложнилась. Теперь новочебоксарцы всеми силами побежали в нападении. И вот удача! За пару минут до финального свистка Илья Шеин хлестким ударом сократил отставание до минимума. Автор этих строк подумал: «А ведь могут отыграться!» Любой неудачный рикошет, добивание и уже 2:2. К сожалению, коллективу из города химиков не хватило времени, чтобы догнать соперника — в результате поражение 1:2.

После встречи автор гола «Бокса» Илья Шеин признался, что по ходу матча испытывал спортивную злость из-за пропущенных мячей. «До счета 0:2 мы играли неудачно. Получилось настроить себя на последние минуты и все-таки забить», — сказал Илья.

Шеин уверен, что участие в фестивале поможет приобрести серьезный опыт, который пригодится в будущем. «Я хочу стать профессиональным футболистом, — поделился юный спортсмен. — Мои кумиры — Лионель Месси и Неймар».

Стоит сказать, что на турнире наших соседей из Татарстана представляет коллектив «ДФЛ-Рубин». Примечательно, что команду тренирует достаточно известный в прошлом футболист Евгений Баляйкин, выступавший практически десять лет в командах чемпионата России. Он становился двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина», а также играл за казанцев в главном турнире клубных команд Европы — Лиги чемпионов. Сейчас Евгений передает свой опыт подрастающему поколению.

В первой игре воспитанники Баляйкина сражались за победу с коллективом «Мстатор» из Новгородской области, но в итоге встреча завершилась вничью — 0:0. «Мои ребята серьезно волновались, ближе к концу начали создавать моменты, но результат закономерен», — подвел итоги поединка Евгений Баляйкин. По мнению тренера, для каждого ребенка участие в фестивале имеет огромное значение. «Знаю много ситуаций, когда в юности ребята играли детские турниры, а уже через шесть-семь лет встречались друг против друга на чемпионате России и с теплотой вспоминали такие ситуации», — заметил наставник.

Также Евгений Баляйкин рассказал, что в Татарстане уже два года проводится дворовая футбольная лига, в которой участвуют талантливые ребята, имеющие перспективы для попадания в академию «Рубина» и других известных российских клубов.

Фестиваль дворового футбола продлится до 18 октября, а финальные поединки пройдут на стадионе школы № 65.

Справка «СЧ»

Состязания проходят в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» при поддержке Минспорта России и Правительства региона.