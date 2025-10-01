Чувашские строители ремонтируют Дома культуры в Бердянском округе

Строители республики выполняют капитальный ремонт Домов культуры в селах Андреевка, Берестовое и Осипенко Бердянского округа Запорожской области. Планы на текущий год также включают начало ремонта в Домах культуры сел Дмитровка и Николаевка.

Параллельно аварийная бригада из Чувашии занимается восстановлением инфраструктуры водоснабжения. В Андреевской группе сел уже приведены в рабочее состояние 10 пожарных гидрантов. Все мероприятия реализуются на основании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Чувашской Республики и Администрацией Запорожской области.

Опубликовано: 16 октября 2025 г.


