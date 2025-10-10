Руководство республики поздравило ветерана со 100-летием

«Мы гордимся вами»

Участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Чувашии Михаилу Сорокину исполнилось сто лет. Поздравить героя с вековым юбилеем пришли представители правительства и парламента республики, столичной администрации.

Крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и силы духа пожелал ветерану Глава Чувашии Олег Николаев. «Дорогой Михаил Григорьевич, мы гордимся поколением победителей — теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Ваша сила, стойкость и мудрость вдохновляют поколения, и мы благодарны за все, что вы сделали для нашей страны и Чувашской Республики», — написал Олег Николаев в поздравительном адресе.

В студенческие годы Михаил Сорокин принимал участие в строительстве Сурского рубежа. Вскоре он отправился на фронт, где был удостоен множества наград, включая Орден Отечественной войны II степени. Был тяжело ранен, выжил благодаря мастерству медиков. А после войны решил посвятить жизнь медицине: 51 год возглавлял травматологическое отделение, организовал работу круглосуточных травмпунктов, провел сотни сложнейших операций и продолжал служить людям даже после выхода на пенсию.

Михаил Григорьевич остается активным и полным сил человеком. Он с гордостью наблюдает за успехами своих детей, внуков и правнуков, многие из которых также выбрали благородную профессию врача.