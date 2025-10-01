Свалкой медицинских отходов в Чебоксарском округе заинтересовался Следственный комитет

К ответу призвали собственника

В Чебоксарском округе, на территории заброшенной фермы вблизи деревни Василькасы, обнаружили несанкционированную свалку медицинских препаратов.

Сигнал поступил в Народный фронт Чувашской Республики от местного жителя. Информация подтвердилась: на площади около 70 кв. м активисты увидели стеклянные флаконы, ампулы, шприцы, системы и другие опасные отходы, которые не смог уничтожить огонь. Срок годности лекарственных препаратов истек в 2023 году.

Народный фронт направил запрос в администрацию Чебоксарского округа с просьбой о ликвидации свалки. Глава муниципалитета Владимир Михайлов взял ситуацию на личный контроль, рабочая группа сразу же выехала на место.

«Подтверждаю: факт нарушения установлен, — заявил Михайлов в своем телеграм-канале. — Земельный участок, на котором обнаружена свалка, является частной собственностью. Уже сегодня владельцу будет направлено официальное предостережение с требованием незамедлительно обеспечить ликвидацию данного объекта».

Ситуацией заинтересовалось Следственное управление Следственного комитета России по Чувашской Республике — организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.