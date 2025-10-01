Свалка в Алатыре потребовала внимания

10 октября в Алатыре загорелся городской полигон твердых бытовых отходов.

Администрация муниципального округа провела оперативное совещание, было организовано дежурство сотрудников МЧС и МВД. Самосвалы начали завозить грунт для засыпания очагов горения. Полигон продолжил работу в плановом порядке. В то же время местных жителей попросили минимизировать объем выбрасываемых на контейнерные площадки сухих листьев, ботвы растений и ветвей деревьев до полной ликвидации огня.

«При направлении ветра на северо-восток возможно распространение запаха дыма в городе, — предупреждали алатырцев муниципальные власти в социальных сетях. — Просим вас отнестись с пониманием к данной ситуации и проявить терпение. Экологическая служба проводит замеры воздуха. Ситуация находится под контролем».

На 13 октября, по данным пресс-службы администрации округа, открытых очагов горения на полигоне практически не было, однако наблюдалось задымление в сторону села Тургенево.

«За три дня было завезено 2500 тонн земли. Предварительные подсчеты показывают, что работы продлятся около 10 дней. В данный момент задействовано пять самосвалов, два экскаватора и грейдер, также постоянно дежурит пожарный расчет. Роспотребнадзор проведет замеры качества воздуха», — прокомментировала в своем телеграм-канале глава Алатырского округа Нина Шпилевая.

Специалисты устанавливают причину возгорания.