Диверсию удалось предотвратить

Попытку поджога подстанции в Чебоксарах пресекли сотрудники ФСБ.

Молодой человек по заданию неизвестных, предположительно, связанных с украинскими спецслужбами, попытался поджечь объект энергетической инфраструктуры.

Связь с организаторами поддерживалась дистанционно, в том числе использовались методы обмана и давления.

Злоумышленник был оперативно установлен и задержан в Ульяновске. Им оказался 21-летний житель столицы республики, ему вменяется покушение на умышленное уничтожение имущества. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.