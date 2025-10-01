Диверсию удалось предотвратить

Попытку поджога подстанции в Чебоксарах пресекли сотрудники ФСБ.
Молодой человек по заданию неизвестных, предположительно, связанных с украинскими спецслужбами, попытался поджечь объект энергетической инфраструктуры.
Связь с организаторами поддерживалась дистанционно, в том числе использовались методы обмана и давления.
Злоумышленник был оперативно установлен и задержан в Ульяновске. Им оказался 21-летний житель столицы республики, ему вменяется покушение на умышленное уничтожение имущества. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.