Руководители округов следят за строительством и ремонтом

Инфраструктура меняется

В деревне Малое Батырево Батыревского округа обновляют дорогу. Этот вопрос неоднократно поднимался сельчанами, и вот, наконец, местные власти приняли меры. О старте работ в своем телеграм-канале объявил глава муниципального округа Рудольф Селиванов: «Протяженность ремонтируемого участка — 1,7 км, от спортивного комплекса «Олимп» до выхода на федеральную трассу».

В деревне Долгий Остров дорогу на основной улице уже привели в порядок, сейчас обустраиваются обочины и тротуары. Завершилось и возведение врачебной амбулатории, которая будет обслуживать более двух тысяч человек. Глава округа проверил работу подрядчиков по благоустройству территории. Еще один важный объект — реставрируемая мечеть. «Инфраструктура деревни меняется на глазах, и это, конечно, нас не может не радовать. Каждое новое строительство, каждый обновленный объект — это шаг к улучшению качества жизни жителей», — прокомментировал Рудольф Селиванов.

В селе Комсомольское благоустраиваются Мемориал Славы, посвященный героям Великой Отечественной войны, «Парк поколений», ремонтируется дорога по улице Заводской. Глава округа Николай Раськин ознакомился с положением дел на всех объектах, провел рабочие совещания с подрядчиками.

В свою очередь, врио главы Урмарского округа Иван Иванов посетил деревню Старые Урмары, где продолжается строительство клуба на 150 мест. Отделочные работы внутри здания практически завершены. Специалисты прокладывают инженерные сети, благоустраивают территорию.

Глава Ибресинского округа Игорь Семенов держит на личном контроле ход строительства отделения врача общей практики в селе Малые Кармалы, возводимого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Каркас будущего медучреждения смонтирован, подрядчики приступили к утеплению стен и обустройству кровли.

В селе Красноармейское за счет местного бюджета реконструируется здание центральной библиотеки: усиливается фундамент, фасад облицовывается металлокассетами. Глава округа Павел Семенов проверил работу подрядчиков. Он также ознакомился с ходом строительства блочно-модульных котельных. Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Новое оборудование обеспечит теплом детский сад «Сеспель», Красноармейскую школу, жилые многоквартирные дома по улицам Ленина и Васильева. Готовность объектов достигает 70%, сообщает пресс-служба администрации округа.