Маломобильные пациенты смогут пройти диспансеризацию в стационаре

Доставят даже из далёкой деревни

Соответствующие поправки в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Чувашии на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов приняты на заседании Правительства республики.

Главным нововведением стала возможность прохождения диспансеризации в стационарных условиях для маломобильных граждан из отдаленных и сельских районов. Их смогут госпитализировать на срок до трех дней в медицинскую организацию, оснащенную необходимым оборудованием и укомплектованную специалистами.

Еще одно изменение касается цифровизации процессов. Если при прохождении профилактического осмотра или диспансеризации не выявлены заболевания, требующие дальнейшего обследования, информация о результатах направляется в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Об этом проинформирует страховая медицинская организация с помощью СМС-сообщения или другим способом. Житель республики, у которого нет личного кабинета, может получить результаты диспансеризации на приеме в поликлинике.

Кроме того, дополнен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет федеральных и республиканских средств. Включены четыре вида помощи взрослому населению по профилю «онкология»: терапия и иммунотерапия острых лейкозов, терапия нефолликулярных лимфом и множественной миеломы.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, в 2025 году расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на финансирование ОМС граждан увеличены на 657,7 тыс. рублей за счет дополнительных неналоговых доходов. Изменения в закон были одобрены на сессии Госсовета Чувашии. Средства направят на увеличение объемов наиболее востребованной помощи. Это отдельные диагностические исследования, диспансерное наблюдение, медицинская реабилитация и другие.